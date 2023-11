ΗΠΑ: Νεκρό ένα παιδί μετά από πυροβολισμούς σε υπαίθρια αγορά στο Τέξας

Ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν την Κυριακή (12/11) όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί σε μεγάλη υπαίθρια αγορά του Τέξας μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δύο ανήλικοι ήταν μεταξύ των πέντε θυμάτων που χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς στην υπαίθρια αγορά Cole‘s γύρω στις 5:30 μ.μ. στο Πέρλαντ του Τέξας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας από τους ανήλικους πέθανε από τα τραύματά του αφού μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης. Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν ως «φασαρία μεταξύ δύο ατόμων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας. «Δεν φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στην υπαίθρια αγορά» επισήμανε.

Είπε ότι δεν γνωρίζει πόσες σφαίρες έπεσαν ή πόσοι ήταν οι δράστες, καθώς οι αρχές ζητούν πληροφορίες από το κοινό.

