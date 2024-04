Συμφωνία για θέσπιση salary cap στην Premier League (pic)

Οι ομάδες της Premier League συναντήθηκαν στο Λονδίνο και μεταξύ άλλων έθεσαν σε ψηφοφορία την πρόταση για την προσθήκη του salary cap, όπως είχε συζητηθεί εδώ και λίγο διάστημα. Οι σύλλογοι στήριξαν ενεργά την ιδέα αυτή και την καταψήφισαν σχεδόν όλοι.

Πλην όμως των ομάδων του Μάντσεστερ και της Άστον Βίλα που είπαν όχι, αλλά και της Τσέλσι που απείχε από τη συνεδρίαση. Σκοπός του εν λόγω μέτρου είναι να μπει ένας έλεγχος υπερβολικές δαπάνες των συλλόγων με τα πιο… βαριά πορτοφόλια, ώστε να προστατευτούν οι μικρότεροι.

Το salary cap πάντως πρόκειται απλώς να διατηρήσει τις δαπάνες στο υφιστάμενο επίπεδο κι όχι να τις μειώσει, όπως εξηγεί το ρεπορτάζ των «Times». Το συγκεκριμένο όριο πάντως θα μπει στο πολλαπλάσιο του πέντε, των εσόδων της ομάδας της Premier League με τα λιγότερα έσοδα από τις κεντρικές μεταδόσεις και τις εμπορικές συμφωνίες της λίγκας.

Για παράδειγμα, αν το μέτρο είχε τεθεί σε λειτουργία από πέρυσι τότε η ομάδα με τα λιγότερο έσοδα ήταν η Σαουθάμπτον, εισπράττοντας ένα ποσό της τάξης των 103.6 εκατομμυρίων λιρών. Έτσι με εκείνο το δεδομένο το salary cap θα ανερχόταν 518 εκατομμύρια λίρες.

NEW: Premier League clubs agree in principle for spending cap known as anchoring to TV earnings of bottom club. Understood Man City, Man Utd, Villa voted against and Chelsea abstained.

Will now go to AGM

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 29, 2024