O Tιάγκο Σίλβα ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την Τσέλσι στο τέλος της σεζόν (vid)

Tέλος εποχής για τον Τιάγκο Σίλβα στην Τσέλσι!

Ο Βραζιλιάνος πολύπειρος αμυντικός ανακοίνωσε σήμερα (29/4) την αποχώρησή του από τους «μπλε» στο τέλος της σεζόν μετά από τέσσερα χρόνια στους Λονδρέζους, αλλά δήλωσε ότι ελπίζει να επιστρέψει κάποια στιγμή στο κλαμπ σε διαφορετικό ρόλο.

Ο 39χρονος διεθνής άσος εντάχθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν ως ελεύθερος τον Αύγουστο του 2020 και, έκτοτε έχει πραγματοποίησε 151 εμφανίσεις με την Τσέλσι, κατακτώντας το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Σούπερ Καπ Ευρώπης.

«Η Τσέλσι σημαίνει πολλά για μένα. Ήρθα εδώ με την πρόθεση να μείνω μόνο για ένα χρόνο και κατέληξε να είναι τέσσερα χρόνια», είπε ο Σίλβα, οι γιοι του οποίου αγωνίζονται στα τμήματα υποδομής της Τσέλσι, σε ένα συγκινητικό βίντεο στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

«Νομίζω ότι σε ό,τι έκανα εδώ τα τέσσερα χρόνια, πάντα έδινα τα πάντα. Αλλά, δυστυχώς, όλα έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ένα οριστικό τέλος. Ελπίζω να αφήσω την πόρτα ανοιχτή ώστε στο εγγύς μέλλον να μπορέσω να επιστρέψω, αν και σε έναν άλλο ρόλο εδώ . Τα αντίο είναι για αυτούς που φεύγουν και δεν επιστρέφουν. Σκοπεύω να επιστρέψω μια μέρα.»

Then ➡️ Now pic.twitter.com/Lo0V3z3JLy

Thank you will never be enough. 💙 pic.twitter.com/X2VTx5V5bS

