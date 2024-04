Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τρεις τραυματίες σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας, γνωστοποίησε με δήλωσή της η φινλανδική αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε στη συνέχεια πως ο ύποπτος ως δράστης ηλικίας 13 ετών συνελήφθη.

Νωρίτερα η αστυνομία είχε ζητήσει από περαστικούς να μην πλησιάζουν στην περιοχή και από τους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι και να μην ανοίγουν την πόρτα σε αγνώστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία παιδιά, επίσης 13 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στο σχολείο Βιέρτολα στη Βάντα, προάστιο του Ελσίνκι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στο σχολείο Viertola στη Vantaa, ένα προάστιο της πρωτεύουσας Ελσίνκι, το οποίο έχει περίπου 800 μαθητές ηλικίας 7 έως 15 ετών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της μέσης σχολικής ηλικίας. Όπως και σε άλλα σχολεία της Φινλανδίας, τα παιδιά είχαν μόλις επιστρέψει στα μαθήματα μετά το μακρύ Σαββατοκύριακο του Πάσχα (των Καθολικών).

Αρκετά φινλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ασθενοφόρα εθεάθησαν να φεύγουν από τον χώρο του σχολείου με αναμμένες σειρήνες.

Στο σχολείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

