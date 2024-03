Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, ενώ ο ύποπτος για την επίθεση διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

3 shot and killed. Shooter still at large armed with assault rifle and maybe more weapons. #FallsTownship #ActiveShooter #Shooting #BucksCounty #Pennsylvania #AndreGordon pic.twitter.com/ep9lBA2Xh3

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, ένας άνδρας 26 ετών, που ονομάζεται Andre Gordon, ο οποίος εκινείτο με κλεμμένο αυτοκίνητο, σκότωσε δύο ανθρώπους έξω από σπίτι του Φολς Τάουνσιπ και στη συνέχεια σκότωσε έναν τρίτο άνθρωπο στο εσωτερικό κατοικίας, ενώ διέφυγε κλέβοντας και δεύτερο αυτοκίνητο.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος γνώριζε και τα τρία θύματα που σκοτώθηκαν. Ο 26χρονος πιστεύεται ότι είναι σήμερα άστεγος και έχει δεσμούς με την περιοχή Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ.

Το όχημα που παρατηρήθηκε τελευταία φορά να οδηγεί ο Gordon είναι ένα σκούρο γκρι Honda CRV του 2016, με αριθμό κυκλοφορίας KFR 1534 στην Πενσυλβάνια και αυτοκόλλητο «Namaste» με λευκά γράμματα στη δεξιά πλευρά του πίσω προφυλακτήρα, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας.

BREAKING: Police in Trenton have just found the carjacked Honda CRV, SWAT making entry into the house where it’s been found, Law enforcement sources tell me. pic.twitter.com/CxX2g3tXKr

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) March 16, 2024