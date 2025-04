Ισραηλινοί έποικοι απήγαγαν το Σάββατο δύο παιδιά από την Παλαιστίνη και τα έδεσαν σε δέντρο κοντά στην πόλη Ναμπλούς στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, καθώς μια ομάδα παιδιών έπαιζε κοντά στα σπίτια τους στα περίχωρα του Μπέιτ Φουρίκ, ανατολικά της Ναμπλούς. Μια ομάδα Ισραηλινών εποίκων πλησίασε και απήγαγε τα δύο παιδιά, όπως περιγράφει το Middle East Eye.

Οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να προλάβουν τους εποίκους και να σώσουν τα παιδιά. Ωστόσο, αυτά συνεχίζουν να βρίσκονται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Ο Μοχάμεντ Χανάνι, θείος των παιδιών, δήλωσε στο Middle East Eye ότι οι δύο κόρες του και τα ξαδέλφια τους έπαιζαν έξω από το σπίτι τους όταν έφτασε μια ομάδα εποίκων από ένα νεοσύστατο οικισμό που χτίστηκε στη γη της πόλης.

Οι έποικοι απήγαγαν τη 13χρονη Μαριάμ και τον τρίχρονο αδελφό της Άχμεντ και τους πήγαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπου τους έδεσαν σε μια ελιά. Ένας από τους ξαδέλφους τους προσπάθησε να παρέμβει, αλλά οι έποικοι του επιτέθηκαν με πέτρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Israeli extremist settlers kidnap two Palestinian children aged 13 and three and tie them to a tree near their home in Nablus in the occupied West Bank, Middle East Eye reported.https://t.co/SinKh7YjCS pic.twitter.com/l4N0lST4TD

— Maktoob (@MaktoobMedia) April 21, 2025