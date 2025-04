Κάραγκερ για Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Δεν πρέπει να ξαναπαίξει βασικός στη Λίβερπουλ» (vid)

Ο Τζέιμι Κάραγκερ σχολίασε ως νυν τηλεπαρουσιαστής στο «Skysports» τον Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και στράφηκε εναντίον του Άγγλου αμυντικού της Λίβερπουλ.

Παράλληλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής είπε πως αν δεν ξεκαθαρίσει το μέλλον του με τους «Reds» δεν θα πρέπει να αγωνιστεί ξανά στην βασική εντεκάδα της ομάδας από το Λίβερπουλ.

«You can’t replace him» ❌

Jamie Carragher on how Liverpool will look to replace Trent Alexander-Arnold, should he leave at the end of the season. pic.twitter.com/niJSx20lo8

