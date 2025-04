Ρούνεϊ: «Μπορώ να καταλάβω τον Άρνολντ, έφτασα κι εγώ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε μέσω του BBC για την πιθανή μετακίνηση του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου και ειδικά των φίλων της Λίβερπουλ.

Ο Ρούνεϊ έμπλεξε το εγκώμιο της δικιάς του μεταγραφής στην «Βασίλισσα» όπου βρέθηκε κοντά το 2010 όταν είχε ζητήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην συνεχίσει στο κλαμπ, κάτι που φυσικά δεν συνέβη με τον πρώην παίκτη της Έβερτον να γράφει ιστορία με τους «Κόκκινους διαβόλους».

«Ο Τρεντ είναι 26 ετών και το συμβόλαιό του λήγει. Βρίσκεται σε μία θέση όπου είτε θα δεσμευτεί με τη Λίβερπουλ για το υπόλοιπο της καριέρας του, είτε θα πάει στη Ρεάλ, η οποία όπως φαίνεται τον θέλει».

«Αν ο Αλεξάντερ-Άρνολντ είχε αποφασίσει να αφήσει τη Λίβερπουλ για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ίσως να φαινόταν περίεργο, αλλά εδώ μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο, με απίστευτη ιστορία και επιτυχίες. Το να παίζεις για τη Ρεάλ είναι μια τεράστια ευκαιρία και θα καταλάβαινα τον Τρεντ, αν έκρινε ότι η πρόταση είναι πολύ καλή για να την αρνηθεί. Ναι, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα της καρδιάς του και το να φύγει σίγουρα δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά μερικές φορές οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν δύσκολες επιλογές».

🚨💣 Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, closer and closer after story revealed 1 year ago.

The official contract proposal from Real has been sent to TAA and his camp.

Discussions underway on details of the deal; all parties involved CONFIDENT to get the agreement done. pic.twitter.com/jlXHEzP2MX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2025