Ρούνεϊ: «Ο Σερ Άλεξ έβλεπε ότι η Γιουνάιτεντ κατέρρεε και έφυγε… τρέχοντας» (pic)

Ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι από τους τελευταίους μεγάλους Άγγλους επιθετικούς που φόρεσαν τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας πέντε Premier League και ένα Champions League στα χρόνια της παρουσίας του.

Πλέον οι «κόκκινοι διάβολοι» βέβαια δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα του παρελθόντος και πιο πολύ φέρνει σε… φάντασμα, από όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έφυγε από την ομάδα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Ρούνεϊ αναφέρθηκε στον λόγο που ο Σκωτσέζος τεχνικός έφυγε από τους κόκκινους του Μάντσεστερ υπογραμμίζοντας πως έβλεπε την καταστροφή να πλησιάζει και έφυγε… τρέχοντας.

🚨🚨🎙| Wayne Rooney on when things started to go wrong at Manchester United:

“We sold Tevez and we sold Ronaldo. I went into Sir Alex Ferguson’s office and I said: ‘What’s the plan here at the minute? We’ve only bought two young players who are unproven.’

"They were offering…

