Ο Άρνολντ «κρατάει» τον Φαν Ντάικ στο Άνφιλντ

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ «καίει» τους διοικούντες την Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους προκειμένου να πείσουν τον διεθνή Ολλανδό αμυντικό να παραμείνει στο Άνφιλντ.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το μήνυμα που έστειλε ο έμπειρος στόπερ της αγγλικής ομάδας, ένα μήνυμα που έκανε τους οπαδούς των «κόκκινων» να αισιοδοξούν για συμφωνία του Φαν Ντάικ με την Λίβερπουλ.

«Υπάρχει πρόοδος στο θέμα του συμβολαίου μου, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό. Υπάρχει πρόοδος αλλά αυτή την στιγμή δεν μπορώ να πω αν θα μείνω στην ομάδα.

Πρέπει να συζητηθούν ορισμένα θέματα ακόμα και μετά από αυτές τις συζητήσεις θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο καθαρά.

Αγαπώ την ομάδα, αγαπή τους οπαδούς της και θέλω να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο στο επόμενο παιχνίδι, ώστε με την στήριξή τους να επιστρέψουμε στις νίκες».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Φαν Ντάικ δείχνουν πως όχι μόνο υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Λίβερπουλ αλλά φαίνεται οι δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει στα βασικά και ν’ απομένουν οι λεπτομέρειες.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα εκτιμούν πως οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι ένα μήνυμα παραμονής του Ολλανδού στόπερ στο Άνφιλντ, επισημαίνοντας μάλιστα πως καθοριστικό ρόλος στις εξελίξεις με τον Φαν Ντάικ, έπαιξε η μεταγραφή του Αλεξάντερ Άρνλντ στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Virgil van Dijk provides an update his contract situation with his current deal expiring at the end of the season

