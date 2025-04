Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τις συνέπειες και προσπαθεί να αποτρέψει την αποχώρηση με φάσεις εντός δύο μηνών, εν μέσω φόβων ότι η Τουρκία θα καταλάβει στρατιωτικές βάσεις στη νέα Συρία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ομολόγους τους στο υπουργείο Άμυνας ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων τους από τη Συρία εντός δύο μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην κατοχή του Ynet.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από το Ιράκ και τη Συρία κάτι που βρίσκει σύμφωνο τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αλλά προπαρασκευαστικές κινήσεις είχαν γίνει ήδη από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος», έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Τραμπ και το Πεντάγωνο περνά τώρα στην επιχειρησιακή φάση, με τακτικές ενημερώσεις που μοιράζονται με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους της άμυνας.

Επί του παρόντος, αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν σε διάφορα σημεία-κλειδιά στην ανατολική και βόρεια Συρία, λειτουργώντας ως εγγυητής μη εισβολής της Τουρκίας στις περιοχές των Κούρδων, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι φυλακές των μελών και οικογενειών του ISIS που αποτελεί «αγκάθι» στις όποιες κινήσεις εντός της Συρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά το ΥΝΕΤ, φέρεται πρόθυμος να εκμεταλλευτεί την μεταβαλλόμενη περιφερειακή δυναμική για να επιβεβαιώσει την ιδιότητα της χώρας του ως κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη, με τη Συρία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Χαρακτηριστικός είναι και ο βομβαρδισμός συριακών βάσεων από το Ισραήλ, που έχει ως σκοπό να κρατήσει την Τουρκία μακριά.

Σε συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα στο Αζερμπαϊτζάν, Ισραηλινοί και Τούρκοι αξιωματούχοι συζήτησαν για τον ρόλο της Τουρκίας στη νέα Συρία.

Το Ισραήλ τόνισε ότι θεωρεί τη νέα κυβέρνηση της Συρίας υπεύθυνη για όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο έδαφός του, προειδοποιώντας ότι οι «παραβιάσεις» θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική δράση.

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ενδιαφέρον για αποκλιμάκωση και άρχισαν συνομιλίες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης όπως αυτό ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Ρωσία που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως στη Συρία.

Η πρόταση του Τραμπ να μεσολαβήσει μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας δεν καθησύχασε τους αξιωματούχους στην Ιερουσαλήμ, ιδίως μετά τις αυξανόμενες ενδείξεων περί αμερικανικής αποχώρησης.

Όπως το έθεσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας, οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στη βάση Τ-4 αποτελούν μέρος ενός «αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο» πριν «οι Αμερικανοί τα μαζέψουν και φύγουν».

Με το Ισραήλ να εκδηλώνει φόβο πως η Τουρκία επιχειρεί να καλύψει το κενό που άφησε το Ιράν εγκαταλείποντας τη Συρία.

Μια διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστησε «απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στη Συρία – και ιδίως η εγκατάσταση τουρκικών βάσεων στην περιοχή της Παλμύρας που επίσης βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ- αποτελεί κόκκινη γραμμή και θα θεωρηθεί παραβίαση της εμπιστοσύνης».

«Το Ισραήλ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η αποτροπή αυτής της απειλής είναι ευθύνη της Δαμασκού», πρόσθεσε η πηγή. «Οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο το Ισραήλ θα θέσει σε κίνδυνο και το καθεστώς του αλ Σαράα».

Η βάση Τ-4, που βρίσκεται κοντά στην Ταντμούρ στην κεντρική Συρία, αποτέλεσε πρόσφατα επίκεντρο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Αξιωματούχοι ασφαλείας λένε ότι η παρουσία τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή αυτή -μακριά από τα σύνορα της ίδιας της Τουρκίας- θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία κινήσεων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Το ΥΝΕΤ τονίζει πως ο Ερντογάν αποκάλεσε το Ισραήλ ως «τρομοκρατικό κράτος» δύο ημέρες μετά τη συνάντηση στο Αζερμπαϊτζάν και προειδοποίησε: «Όποιος επιδιώκει να προκαλέσει περισσότερο πόνο στον συριακό λαό πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα».

📸 Syria – US forces are transporting a large amount of military equipment from their bases in southern Hasakah in trucks.

Trucks were brought empty from northern Iraq.

Footage was taken on the Hasakah road leading to al-Yarubiyah region on the Syria-Iraq border.@alkhabour21 pic.twitter.com/YcLMWaNnyy

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 14, 2025