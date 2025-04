Minecraft: Η ταινία-φαινόμενο που έσωσε τον κινηματογράφο με τη δύναμη της Gen Z βρυχάται

Με ένα εντυπωσιακό κράτημα στην δεύτερη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το A Minecraft Movie προχωράει ακάθεκτο και με ορμή στην κορυφή του box office.

H ταινία που καταδίκασαν οι κριτικοί και αποθέωσε η Gen Z που συρρέει στις αίθουσες θα ξεπεράσει όπως φαίνεται το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου εισπράξεων με την κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού να μετράει ήδη 281 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 550 εκατομμύρια δολάρια συνολικά στο παγκόσμιο box office σε μόλις δέκα ημέρες κυκλοφορίας.

Με τους Τζακ Μπλακ και Τζέισον Μομόα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η ταινία Minecraft είναι ήδη η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς αφήνοντας πίσω της μεγάλα στοιχήματα όπως το Captain America: Brave New World της Disney που «φρέναρε» στα 410 εκ. δολάρια παγκοσμίως.

Η κινηματογραφική παραγωγή The Minecraft Movie είναι ήδη στη δεύτερη θέση των εμπορικά πιο επιτυχημένων ταινιών που βασίζονται σε videogames μετά το The Super Mario Bros. Movie που έφερε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αρκετά πιο πίσω στη σχετική λίστα βρίσκονται τα Sonic the Hedgehog 3, Detective Pikachu και Uncharted.

Ωστόσο η ταινία-φαινόμενο μόλις τώρα ξεκινάει την πορεία της στις αίθουσες και όλος ο Τύπος της showbiz και της ειδησεογραφίας μελετά τις επιδόσεις της -από το Variety και το The Hollywood Reporter, στον The Guardian και BBC κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς μια ταινία που πήρε τόσες μαζικές αρνητικές κριτικές, κατάφερε να έχει τέτοια δημοφιλία.

Η απάντηση είναι και η πιο απλή και προφανής. To κινηματογραφικό Minecraft φέρνει στην οθόνη το δημοφιλές παιχνίδι με κύβους που μεγάλωσε πολλούς Gen Z και Millennials. Ωστόσο το φαινόμενο ανήκει στους πρώτους.

Αγκαλιάζοντας απόλυτα την παράνοια του gaming σύμπαντος από το οποίο προέρχεται, η ταινία αδιαφορεί για δραματικές και άλλες σεναριακές κορυφώσεις και φέρνει το απόλυτο χάος στις αίθουσες που γεμίζουν με νέο, ηλικιακά, κοινό. Και αυτό είναι άθλος.

Οι προβολές της ταινίας θυμίζουν περισσότερο live events με το κοινό να φορά στολές, να επικροτεί, να ζει όσα συμβαίνουν στην πλατεία και να πετάνε ποπ κορν (ακόμη και να βανδαλίζουν αίθουσες) μέσα στον ενθουσιασμό.

Ήδη η εμβληματική σκηνή του Chicken Jockey έχει γίνει μιμίδιο και έτσι, η ταινία του Minecraft γίνεται η τελευταία ελπίδα για ένα μάλλον γερασμένο Χόλιγουντ που επιμένει σε franchise άλλων γενιών σημειώνει o Lee Parham στο Den Of Geek.

Απευθυνόμενη με κάθε ειλικρίνεια στη γενιά του TikTok, η Gen Z μοιάζει να βρήκε την πρώτη, απόλυα δική κινηματογραφική cult εμπειρία όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με άλλες ταινίες, για άλλες γενιές.

Τι και αν οι κριτικές είναι αρνητικές; Το κοινό του Minecraft συρρέει στις προβολές του με μάντρα Άσε Την Ανάλυση, Ζήσε Τη Στιγμή.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας A Minecraft Movie, οι παραγωγοί δημιούργησαν μια σειρά από ιδιωτικούς servers για τους ηθοποιούς και το συνεργείο για να παίζουν Minecraft κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο πρωταγωνιστής Τζακ Μπλακ φέρεται να ήταν και ο πιο αφοσιωμένος παίκτης συμπληρώνοντας 100 ώρες παιχνιδιού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο ηθοποιός, ο οποίος αρχικά είχε τον ρόλο ενός γουρουνιού που μιλάει, αλλά αργότερα προήχθη στον χαρακτήρα του παίκτη Steve, ξημερωνόταν μπροστά στην οθόνη για να συλλέξει lapis lazuli μέσα στο παιχνίδι.

«Ήταν σε κατάσταση μανίας, μάζευε υλικό από τα ορυχεία», δήλωσε ένας από τους προγραμματιστές του παιχνιδιού στο Variety, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Ο Μπλακ μάλλον δεν ήξερε τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το ψηφιακό, gaming σύμπαν που μετράει εκατοντάδες εκατομμύρια παίκτες από τότε που το παιχνίδι ξεκίνησε επίσημα το 2011.

Μόλις αρχίσεις την εξόρυξη, είσαι σχεδόν «εθισμένος» στο βιντεοπαιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Οι παραγωγοί της ταινίας ήξεραν τι έκαναν όταν αποφάσισαν να μεταφέρουν στην οθόνη το παιχνίδι που οι πωλήσεις του ξεπερνάνε τα 300 εκατ. σε όλο τον κόσμο -το 3,6% του παγκόσμιου πληθυσμού!

Πέρα από σύνορα, το Minecraft είναι μια εμπειρία που μοιράζονται παίκτες από παντού. Από την Ελλάδα, στην Αλάσκα, από τη Σαγκάη στο Βατικανό και στην καρδιά της επιτυχίας του; Είναι η απλότητα του και τα γραφικά του.

Το Minecraft έχει επιζήσει σεισιμκών αλλαγών στη βιομηχανία του gaming. Kατάφερε να σταθεί απέναντι σε πολυδάπανα releases, να επιζήσει μιας εταιρικής εξαγοράς, να μη χάσει momentum ακόμη και με τη δραματική πτώση του δημιουργού του και να γίνει το παιχνίδι μιας ολόκληρης γενιάς.

Η αποστολή είναι απλή, ικανή να προσελκύσει πιτσιρίκια και ενήλικες.

Ως παίκτης στο Minecraft βρίσκεσαι σε ένα σχεδόν αχανές πεδίο δράσης που είναι κατασκευασμένο από τρισδιάστατα τουβλάκια και εκεί καλείσαι να εξορύξεις πόρους, να κατασκευάσεις αντικείμενα και να χτίσεις -ό,τι θες.

Το Minecraft (σε Creative Mode) είναι το αντίστοιχο παιχνίδι με τα τουβλάκια που έχει αποπλανήσει γενιές εδώ και δεκαετίες. «Το Minecraft είναι απλώς το Lego του αιώνα μας» σημειώνουν οι FT.

Μέσα σε αυτό το ψηφιακό σύμπαν, οι νεότεροι παίκτες αποκτούν εξουσία, απολαμβάνουν ελευθερία και δημιουργούν. Μέσα στο Minecraft και τα ψηφιακά του τουβλάκια η φαντασία οργιάζει, κατασκευάζει, οικοδομεί ό,τι μπορεί να επινοήσει ο νους -από πολύπλοκες παγίδες και κάστρα σε μηχανές.

Μέσα στο σύμπαν του Minecraft «κλώνοι» συμβόλων της πραγματικής ζωής βρίσκονται διάσπαρτοι.

Από το Ταζ Μαχάλ στο USS Enterprise και από τη Zelda σε μια εξουθενωτικά ακριβή αναπαράσταση 1:1 της Νέας Υόρκης, το Minecraft είναι ένα πεδίο δράσης που μετουσιώνει στα ψηφία του κομμάτια της αληθινής ζωής και προχωρά παραπέρα καλλιεργώντας τη δύναμη της κοινότητας.

Συνεργατικό στην ουσία του, oι παίκτες του Minecraft μοιράζονται συμβουλές μεταξύ τους, φροντίζουν για τις κατασκευές (δικές τους και άλλων) και δεν κάνουν gatekeeping σε hacks και tricks. Η γνώση είναι εκεί για να μοιράζεται.

Με άπειρους streamers σε Twitch, YouTube και TikTok να προβάλλουν την πορεία τους σε live μετάδοση και αφοσιωμένους influencer gamers, το σύμπαν του Minecraft έχει καλωσορίσει πρωτοβουλίες για εκμάθηση προγραμματισμού σε νέα παιδιά ενώ η φιλανθρωπική οργάνωση Block by Block, η οποία συνεργάζεται με την UN-Habitat, χρησιμοποιεί το Minecraft για να ενθαρρύνει τα παιδιά να επανασχεδιάσουν το τοπικό περιβάλλον διαβίωσής τους, κατασκευάζοντας ένα μοντέλο για το πώς θα ήθελαν να αλλάξει.

Η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα υπογράφει τη δική της δημιουργία μέσα στο κυβιστικό σύμπαν του Minecraft. Ο χάρτης με την ονομασία The Uncensored Library δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες που ζουν σε χώρες με αυστηρούς νόμους λογοκρισίας να διαβάσουν βιβλία ή άρθρα που απαγορεύονται από τις κυβερνήσεις τους.

Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για το πώς το παιχνίδι αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια των lockdown που επιβλήθηκαν το 2020 με την πανδημία του Covid-19. Σε άλλα το Minecraft αποθεώνεται γιατί βοήθησε παίκτες να αγκαλιάσουν την ταυτότητα φύλου τους ή αναδείχθηκε σε πολύτιμο εργαλείο για γονείς με αυτιστικά παιδιά να κατανοήσουν τη νευροδιαφορετικότητα τους.

Το Minecraft είναι μια εικονική παιδική χαρά σχολιάζουν οι Financial Times για το παιχνίδι που ανέπτυξε η Mojang (εξαγοράστηκε από τη Microsoft to 2014) και το σεβάστηκε στο τέρμα του.

Το Minecraft δεν είχε ποτέ κάποιο sequel, δεν υιοθέτησε το επιχειρηματικό μοντέλο live-service των βασικών ανταγωνιστών Fortnite και Roblox, και κατάφερε να βγει αλώβητο ακόμη και από τη δραματική μετάλλαξη του δημιουργού του.

Ο Σουηδός προγραμματιστής Markus Persson, πιο γνωστός ως Notch, έγινε από αγαπημένο indie gaming poster boy ένα ακροδεξιό τρολ στο τοξικό Twitter και έγινε ένας συνωμοσιολόγος των QAnon.

Μετά από την μετάλλαξη του, η Microsoft απέσυρε με συνοπτικές διαδικασίες το όνομα του Persson από την οθόνη φόρτωσης του παιχνιδιού, τον απέκλεισε από μελλοντικές εκδηλώσεις και εξέδωσε μια δήλωση με την οποία αποκήρυξε τα σχόλιά του.

Σύμφωνα με τον The Guardian, αίθουσες στη Βρετανία, έχουν αναρτήσει πινακίδες που προειδοποιούν τους θεατές να μην διαταράσσουν τις προβολές ενώ ένας κινηματογράφος στην Ουαλία ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» και θα διακόπτει τις προβολές εάν το κοινό ξεπεράσει τα όρια του.

«Οποιαδήποτε μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ειδικά ο,τιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους θεατές, όπως δυνατές φωνές, χειροκροτήματα και κραυγές, δεν θα είναι ανεκτή. Οποιοσδήποτε εντοπιστεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο θα απομακρύνεται από την προβολή και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων» δήλωσαν οι υπεύθυνοι.

Στις ΗΠΑ, ο κινηματογράφος Township στο Νιου Τζέρσεϊ απαγόρευσε στους ασυνόδευτους ανηλίκους να παρακολουθούν τις προβολές της ταινίας μετά από μια «ατυχή κατάσταση», όπως (επιεικώς) τη χαρακτήρισε, που συνέβη στις 4 Απριλίου.

«Μεγάλες ομάδες αγοριών χωρίς επίβλεψη επιδόθηκαν σε εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού… Όσοι ανήλικοι επιθυμούν να δουν την ταινία The Minecraft Movie ΠΡΕΠΕΙ να συνοδεύονται από γονέα ή υπεύθυνο ενήλικα. Οι ασυνόδευτες ομάδες αγοριών δεν θα γίνονται δεκτές. Εάν ο γιος σας ήταν στο Township χθες το βράδυ, σας συνιστούμε θερμά να συζητήσετε μαζί του για τη συμπεριφορά του».

Παραφωνίες σε ένα κινηματογραφικό φαινόμενο που δείχνει ότι δεν θα κοπάσει και σύμφωνα με τον Steve Buck, επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας EntTelligence, περίπου το ένα τέταρτο των θεατών είναι κάτω των 13 ετών και περισσότεροι από τους μισούς είναι άνδρες.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν δύσκολο για τα στούντιο με ταινίες που περίμεναν να είναι εμπορικές επιτυχίες να ξεφουσκώνουν αιφνίδια -τόσο το Captain America: Brave New World της Marvel όσο και το περιβαλλοντικά κοστοβόρο live adaptation της Χιονάτης της Disney, δεν είχαν σπουδαίες εισπρακτικές επιδόσεις.

Και ξαφνικά, η ταινία Minecraft μοιάζει να έχει (προσωρινά, τουλάχιστον) σώσει το box office του 2025 από το να πέσει ακόμη πιο χαμηλά

«Οι νεότερες γενιές, όπως οι Gen Z και Gen Alpha, λαχταρούν απεγνωσμένα το franchise της γενιάς τους, θέλουν ιστορίες που θα ερωτευτούν» σχολιάζει ο Parham.

«Επιπλέον, τα στούντιο αναζητούν μανιωδώς το franchise που θα εξαντλήσουν, χρόνο με το χρόνο. Κάποιες φορές τα καταφέρνουν, όπως το Dune, ενώ άλλα έχουν συντριβεί πιο γρήγορα και από κοτόπουλο που βουτάς μέσα σε λάβα όπως το σίκουελ του Τζόκερ του 2024. Η Warner Bros ήλπιζε σε ένα νέο franchise να ανθίσει με το Minecraft και με βάση τα αρχικά αποτελέσματα, φαίνεται να το έχει καταφέρει, χάρη σε μεγάλο βαθμό στη Gen Z και τη Gen Alpha που γεμίζει ξανά τις αίθουσες».

Το Micecraft από την κυκλοφορία του το 2011, έχει πουλήσει περισσότερα αντίτυπα από το Grand Theft Auto, το Red Dead Redemption, ακόμη και το Super Mario Bros. Διαθέσιμο σε πληθώρα πλατφορμών, όπως κονσόλες, υπολογιστές, ακόμη και iPad, το Minecraft καθιερώθηκε ως πολιτιστικό φαινόμενο και χτίζει το μύθο του, τουβλάκι με τουβλάκι.

Με τη νίκη!