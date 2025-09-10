Η στιγμή του πυροβολισμού κατά του Τσάρλι Κερκ
Την ώρα που μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, δέχθηκε ένα πυροβολισμό στο λαιμό.
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.
Ο Τσάρλι Κερκ διοργάνωνε εκδήλωση στην αυλή του Sorensen Center, στον πανεπιστημιακό χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα, μοιράζοντας μάλιστα καπέλα με το logo «MAGA» και άλλα με τον αριθμό «47» (σ.σ. ο αριθμός της δεύτερης προεδρίας Τραμπ) πριν την έναρξη της ομιλίας του.
Ο Κερκ δέχθηκε ένα πυροβολισμό στο λαιμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Πυροβολισμός live στα social
Οι εικόνες από το περιστατικό κάνουν το γύρο του κόσμου, με τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ να σπεύδουν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και τις προσευχές τους για τον Τσάρλι Κερκ.
Αρκετοί είναι οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων που μετέδιδαν ζωντανά την ομιλία του Κερκ, καταγράφοντας και τη στιγμή του πυροβολισμού.
Live και η σύλληψη
Αμέσως μετά τον πυροβολισμό κατά του Κερκ επικράτησε πανικός στο σημείο, με τους χρήστες των social media να ανεβάζουν εικόνες από τη σύλληψη ενός άνδρα.
Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως να μην είναι αυτός ο δράστης της επίθεσης.
To FBI την έρευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα για την επίθεση εναντίον του Κερκ θα αναλάβει το FBI, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να σπεύδουν στην περιοχή.
«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχουν επηρεαστεί», έγραψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο X.
«Οι πράκτορες θα φτάσουν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος και το FBI υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα αντίδραση και έρευνα» συμπλήρωσε.
