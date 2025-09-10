Πυροβόλησαν ακροδεξιό ακτιβιστή – σύμμαχο του Τραμπ στη Γιούτα

Συναγερμός σήμανε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Όπως μεταδίδει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε πυροβολισμός εναντίον του Κερκ, από τον οποίο τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά, χωρίς να υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την υγεία του.

BREAKING: Charlie Kirk has just been shot in the neck at Utah Valley University. I disagree with him and other right wingers like him on almost every issue, but violence is NOT the way.pic.twitter.com/s3x0wkJSKX — BrooklynDad_Defiant!☮ (@mmpadellan) September 10, 2025

Σύμφωνα με όσα τόνισε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου της Γιούτα, μετά τον πυροβολισμό ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας.

Charlie Kirk apparently shot at Utah college event during his American Comeback Tour https://t.co/ooXMTmmE3I pic.twitter.com/yTGTJJ3KR0 — New York Post (@nypost) September 10, 2025

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ζητά «μια προσευχή για τον Τσάρλι Κερκ».

Η στιγμή της σύλληψης

<br />

Ο Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, είναι επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Ντόναλντ Τραμπ: Προσευχόμαστε για τον Τσάρλι Κερκ

Αμέσως μετά την επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να σταθεί στο πλευρό του.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στα social media: «προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν απίστευτο Χριστιανό, Αμερικάνο και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να τον ευλογήσει».

«Σ’ αγαπάμε, Τσάρλι Κερκ. Προσευχόμαστε για σένα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

To FBI αναλαμβάνει την έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα για την επίθεση εναντίον του Κερκ θα αναλάβει το FBI, με ομοσπονδιακούς πράκτορες να σπεύδουν στην περιοχή.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχουν επηρεαστεί», έγραψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο X.

«Οι πράκτορες θα φτάσουν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος και το FBI υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα αντίδραση και έρευνα» συμπλήρωσε.