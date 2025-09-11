Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Σοκ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, του ακροδεξιού και συμμάχου του Τραμπ. Ο αμερικανός influencer, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, πράξη την οποία ο κυβερνήτης της πολιτείας, χαρακτήρισε ως πολιτική δολοφονία.

Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται πηγές των αρχών επιβολής του νόμου.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ κατηγορεί τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Κερκ

Ο αμερικανός πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Τετάρτη τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του, αποκαλώντας τον «μάρτυρα της αλήθειας», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερά», υπονοώντας ότι η ρητορική της συνέβαλε στον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή.

«Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

«Η κυβέρνησή μου θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει καθέναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αγριότητα και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας — συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν».

«Μάρτυρας» για το κίνημα MAGA

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες. «Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», είπε στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη. «Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

Επικίνδυνη ρητορική και στοχοποίηση της «αριστεράς»

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ. Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές. «Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Έλον Μασκ μέσω X.

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025



«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Φόβοι για έξαρση της βίας

Η δολοφονία του Κερκ σηματοδοτεί μια καμπή στην έξαρση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, η οποία, όπως φοβούνται ορισμένοι ειδικοί, θα φουντώσει τις ήδη διαχωρισμένες τάσεις στη χώρα και θα προκαλέσει περισσότερες αναταραχές, μεταδίδει το Reuters.

«Αυτό το γεγονός είναι τρομακτικό, ανησυχητικό, αλλά όχι απαραίτητα εκπληκτικό», δήλωσε ο Mike Jensen, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland, το οποίο παρακολουθεί τέτοια περιστατικά βίας σε μια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία από το 1970.

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι ΗΠΑ γνώρισαν περίπου 150 επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα — σχεδόν διπλάσιες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον Jensen. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οποία θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε πιο εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές αν δεν την ελέγξουμε», δήλωσε ο Jensen. «Αυτό θα μπορούσε σίγουρα να λειτουργήσει ως ένα είδος πυροκροτητή που θα προκαλέσει περισσότερες αναταραχές».

Οι ειδικοί αναφέρουν μια σύγκλιση παραγόντων που οδηγούν στην αύξηση της βίας στις ΗΠΑ: οικονομική ανασφάλεια, ανησυχία για τις μεταβολές στη φυλετική και εθνοτική σύνθεση του πληθυσμού και ο όλο και πιο προκλητικός τόνος του πολιτικού διαλόγου. Οι παραδοσιακές ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές — που κάποτε επικεντρώνονταν σε διαφωνίες σχετικά με την πολιτική — έχουν μετατραπεί σε μια βαθύτερη, πιο προσωπική εχθρότητα. Αυτή η οργή ενισχύεται από ένα μείγμα κοινωνικών μέσων, θεωριών συνωμοσίας και προσωπικών παραπόνων.

«Όλο και πιο συχνές οι πράξεις βίας»

«Η ακραία πολιτική βία γίνεται όλο και περισσότερο ο κανόνας στη χώρα μας, και η επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ είναι ενδεικτική ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο διαδεδομένου προβλήματος: οι πράξεις βίας γίνονται όλο και πιο συχνές, ακόμη και χωρίς σαφή ιδεολογία ή κίνητρο», δήλωσε ο Τζον Λιούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει πραγματικά ανησυχία για το ποια θα είναι η αντίδραση σε κάτι τέτοιο».

Άλλοι ειδικοί που μελετούν την πολιτική βία συμφώνησαν. «Οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να εμπλακούν πρώτοι σε βίαιες πράξεις, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε βίαιες πράξεις ως αντίποινα», δήλωσε η Lilliana Mason, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. «Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα ξεκινήσει, αλλά πολλοί θέλουν να είναι σε θέση να το τελειώσουν».