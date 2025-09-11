ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καταδίκασε τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας ότι «αυτού του τύπου η βία» δεν έχει «καμιά θέση στη χώρα μας».
Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Τετάρτη τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, που πυροβόλησε ένοπλος στη Γιούτα, τονίζοντας πως η βία του είδους πρέπει να «τερματιστεί τώρα» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Τζο Μπάιντεν).
«Η βία αυτού του τύπου» δεν έχει «καμιά θέση στη χώρα μας» και «πρέπει να τερματιστεί τώρα», τονίζει ο Μπάιντεν
«Δεν υπάρχει καμιά θέση στη χώρα μας για τη βία αυτού του τύπου. Πρέπει να τερματιστεί τώρα», τόνισε ο δημοκρατικός τέως πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω X, προσθέτοντας πως ο ίδιος κι η σύζυγός του Τζιλ «προσεύχονται» για την οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος.
There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones.
— Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες «σε ένδειξη τιμής» στον ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ.
Σύμμαχος του Τραμπ
«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
Ο Τσάρλι Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, και διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA», πυροβολήθηκε χθες Τετάρτη σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.
