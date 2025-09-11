ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Bίντεο το οποίο παραδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο Utah Valley στην ομώνυμη πολιτεία της Γιούτα, δείχνει έναν ύποπτο να τρέχει σε μια στέγη λίγα δευτερόλεπτα πριν ο ακροδεξιός influencer Τσάρλι Κερκ πυροβοληθεί στον λαιμό, με αποτέλεσμα αργότερα να καταλήξει.

Τα βίντεο εμφανίστηκαν ανάμεσα στις 00:30 ώρα Ελλάδος την ώρα που ο δράστης που δολοφόνησε τον 31χρονο ακόμη αναζητούνταν από τις αρχές. Κατά τραγική ειρωνεία ο Κερκ μιλούσε για δολοφονίες κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν ο δράστης άνοιξε πυρ.

<br />

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Utah Valley δήλωσε ότι ο δράστης πυροβόλησε τον Κερκ από ένα κτίριο που βρισκόταν 200 μέτρα μακριά από το κτίριο όπου καθόταν με την ονομασία Lossee Center.

Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε κραυγές την ώρα που ο ιδρυτής των συντηρητικών ΜΚΟ «Turning Point USA» πυροβολήθηκε και αίμα άρχισε να αναβλύζει από τον λαιμό του. Πλάνα από το Πανεπιστήμιο Utah Valley κατέγραψαν τις στιγμές μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ, ενώ υπάρχει και η προσπάθεια των σωματοφυλάκων του να τον μεταφέρουν άμεσα στο όχημά του.

﻿<br />

Έρευνες πόρτα-πόρτα για τον δολοφόνο του Κερκ σε όλες τις κοντινές κατοικίες

﻿<br />

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στο πανεπιστήμιο, στην οποία συμμετέχουν η Αστυνομία του Όρεμ, η Αστυνομία του Πανεπιστημίου Utah Valley, το FBI και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα. Το FBI και η αστυνομία της Γιούτα αναζητούν απεγνωσμένα τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ. Αρχικά είχαν πιάσει ως ύποπτο έναν ηλικιωμένο.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου επιβεβαίωσαν ότι κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, αφού ένας ηλικιωμένος άνδρας εθεάθη να σύρεται με… κατεβασμένα τα παντελόνια και σιδηροδέσμιος, λίγο μετά τον πυροβολισμό. «Δεν υπάρχει κανένας ύποπτος υπό κράτηση, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», όπως δήλωσε η Έλεν Τρινορ, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Utah Valley, στους New York Times.