Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη – Το FBI ζητά φωτογραφίες και βίντεο από τους πυροβολισμούς
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:32

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη – Το FBI ζητά φωτογραφίες και βίντεο από τους πυροβολισμούς

Οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ ως «πολιτική δολοφονία» και πιστεύουν ότι ο δράστης έδρασε μόνος του.

Σύνταξη
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί στις ΗΠΑ για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ, του ακροδεξιού και συμμάχου του Τραμπ. Οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει το τραγικό γεγονός ως «πολιτική δολοφονία» και πιστεύουν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος του. Ωστόσο ούτε η ταυτότητα ούτε τα κίνητρα του δράστη είναι γνωστά. Δύο άτομα συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το συμβάν, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα καθώς, σύμφωνα με τις αρχές της Γιούτα, «δεν έχουν καμία σχέση» με την επίθεση.

Εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες του πανεπιστημίου, ενώ ο ύποπτος πιστεύεται ότι φορούσε «σκούρα ρούχα»

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI καλεί το κοινό να κοινοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο από τους πυροβολισμούς

Το FBI, το οποίο συνεργάζεται με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές στη Γιούτα, προτρέπει όποιον διαθέτει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο σχετικά με το περιστατικό να τα κοινοποιήσει.

Ο 31χρονος αμερικανός influencer,  διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάνουν έρευνες πόρτα-πόρτα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δολοφόνος πυροβόλησε από την ταράτσα κτιρίου κοντά στο σημείο της ομιλίας. Εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες του πανεπιστημίου, ενώ ο ύποπτος πιστεύεται ότι φορούσε «σκούρα ρούχα».

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή του πυροβολισμού

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή, δέχτηκε τον πυροβολισμό όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;».

Ο Κερκ απάντησε «πολλοί», με το ίδιο μέλος του ακροατηρίου να τον διορθώνει και να του λέει «πέντε», ρωτώντας τον Κερκ αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ πριν τον χτυπήσει η σφαίρα.

Στοχοποίηση της Αριστεράς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερά», υπονοώντας ότι η ρητορική της συνέβαλε στον θάνατο του. «Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. Σε ανάλογο ύφος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις επιφανών υποστηρικτών του MAGA, όπως ο Έλον Μασκ.

Την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καταδίκασαν και οι Δημοκρατικοί. Η  Κάμαλα Χάρις, ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους, τονίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
Κόσμος 11.09.25

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μίλησαν στο in για τα σύγχρονα φαινόμενα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
«Είμαστε αριθμοί» 11.09.25

Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μίλησαν στο in για τα σύγχρονα φαινόμενα και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

Ο σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση, με τις αιτίες να είναι περίπλοκες και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένεια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ασταμάτητος και βρίσκεται στο... κατόπι του θρύλου των Eurobasket, Νίκου Γκάλη – Οι 25αρες του Greek Freak, ο Έλληνας «Θεός» και η χαοτική διαφορά με τους υπόλοιπους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιατροδικαστική Πάτρας: Ανοιγμα φακέλων μετά τις αποκαλύψεις για το 2,5 μηνών βρέφος – «Ψάχνουμε να βρούμε πώς χτύπησε το παιδί»
Μπαράζ αποκαλύψεων 11.09.25

Ιατροδικαστική Πάτρας: Ανοιγμα φακέλων μετά τις αποκαλύψεις για το 2,5 μηνών βρέφος – «Ψάχνουμε να βρούμε πώς χτύπησε το παιδί»

Από αρκετούς φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας που έχουν ανοιχτεί έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν σημαντικά έγγραφα - Όσα είπε ο δικηγόρος της μητέρας του 2,5 μηνών βρέφους που πέθανε το 2013

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: «Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

«Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία

Η Εθνική μας ομάδα παίζει σπουδαίο ματς το βράδυ της Παρασκευής με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό και αναμένονται 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ από Αθήνα…

Σύνταξη
Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
Στο ψυγείο η κωμωδία 11.09.25

Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τροχαίο στον Πειραιά: «Ο οδηγός δεν αντιδρούσε, ήταν ξαπλωμένος» – Μαρτυρία επιβάτιδας του Τραμ
Στον Πειραιά 11.09.25

«Ο οδηγός δεν αντιδρούσε, ήταν ξαπλωμένος» - Μαρτυρία επιβάτιδας του Τραμ που συγκρούστηκε με λεωφορείο

«Έπαθα σοκ, λιποθύμησα βγαίνοντας - Δεν είχε ταχύτητα το Τραμ, δεν θυμάμαι πώς έγινε» λέει μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν στο τραμ που συγκρούστηκε με το λεωφορείο στον Πειραιά

Σύνταξη
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
Ιστορικό Αρχείο 11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

