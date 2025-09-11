Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη – Το FBI ζητά φωτογραφίες και βίντεο από τους πυροβολισμούς

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί στις ΗΠΑ για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ, του ακροδεξιού και συμμάχου του Τραμπ. Οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει το τραγικό γεγονός ως «πολιτική δολοφονία» και πιστεύουν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος του. Ωστόσο ούτε η ταυτότητα ούτε τα κίνητρα του δράστη είναι γνωστά. Δύο άτομα συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το συμβάν, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα καθώς, σύμφωνα με τις αρχές της Γιούτα, «δεν έχουν καμία σχέση» με την επίθεση.

Εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες του πανεπιστημίου, ενώ ο ύποπτος πιστεύεται ότι φορούσε «σκούρα ρούχα»

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI καλεί το κοινό να κοινοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο από τους πυροβολισμούς

Το FBI, το οποίο συνεργάζεται με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές στη Γιούτα, προτρέπει όποιον διαθέτει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο σχετικά με το περιστατικό να τα κοινοποιήσει.

The FBI is working alongside our local and state law enforcement partners in Utah to fully investigate and seek justice in the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. Anyone with information, photos, and video from the incident can help the FBI identity more… pic.twitter.com/JEQ22lIwfv — FBI (@FBI) September 11, 2025

Ο 31χρονος αμερικανός influencer, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης «Turning Point USA, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάνουν έρευνες πόρτα-πόρτα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δολοφόνος πυροβόλησε από την ταράτσα κτιρίου κοντά στο σημείο της ομιλίας. Εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες του πανεπιστημίου, ενώ ο ύποπτος πιστεύεται ότι φορούσε «σκούρα ρούχα».

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή του πυροβολισμού

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή, δέχτηκε τον πυροβολισμό όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;».

Ο Κερκ απάντησε «πολλοί», με το ίδιο μέλος του ακροατηρίου να τον διορθώνει και να του λέει «πέντε», ρωτώντας τον Κερκ αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ πριν τον χτυπήσει η σφαίρα.

Στοχοποίηση της Αριστεράς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερά», υπονοώντας ότι η ρητορική της συνέβαλε στον θάνατο του. «Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. Σε ανάλογο ύφος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις επιφανών υποστηρικτών του MAGA, όπως ο Έλον Μασκ.

Την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, καταδίκασαν και οι Δημοκρατικοί. Η Κάμαλα Χάρις, ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους, τονίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική».