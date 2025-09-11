newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI εντόπισε το όπλο του δράστη
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:48

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI εντόπισε το όπλο του δράστη

«Υπάρχουν βίντεο με τον ύποπτο» υπογραμμίζουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI που ερευνούν τη δολοφονική επίθεση κατά του ακροδεξιού ακτιβιστή.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ εντόπισε το FBI, λίγες ώρες μετά την επίθεση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για αυτόματο πολυβόλο που βρέθηκε σε δασική περιοχή όπου βρήκε καταφύγιο ο δράστης της δολοφονίας.

Το όπλο έχει σταλεί στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια του FBI για ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή DNA, με τους πράκτορες να εκτιμούν ότι δύσκολα θα βρεθούν στοιχεία πάνω στο όπλο.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη»

Όπως τονίζουν πηγές του FBI, οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο που δείχνει τον δράστη της στυγερής δολοφονίας.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωση σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού υποστηρικτή του προέδρου Τραμπ.

Aλλος εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο δράστης έφτασε στον χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα Βάλεϊ στις 11:52, ανέβηκε στη στέγη και μετά τον πυροβολισμό τράπηκε σε φυγή πηδώντας από την άλλη πλευρά του κτιρίου.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις κινήσεις του, αξιοποιώντας βίντεο που καταγράφουν τον ύποπτο. «Κινούμαστε στα ίχνη του», δήλωσαν, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, κοντά σε αυτήν των φοιτητών, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί άνετα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες.

Όπως είπαν οι εκπρόσωποι του FBI, κάθε διαθέσιμη δύναμη έχει κινητοποιηθεί στην επιχείρηση για τη σύλληψή του δράστη.

Από τους πολίτες ζητήθηκε να στείλουν στις αρχές οποιοδήποτε βίντεο διαθέτουν που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. «Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τον εντοπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του FBI.

World
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή
Συνάντηση με Αγγελούδη 11.09.25

Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

«Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
Πρώτο κουδούνι 11.09.25

ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων

«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών

Σύνταξη
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
Ελλάδα 11.09.25

Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού

Ο γονέας του 15χρονου κοριτσιού, που έσπασε πρώτο τη σιωπή του, μιλά στο in για τα όσα του αφηγήθηκε πως έζησε η ίδια του η κόρη, στα χέρια του 59χρονου επιχειρηματία.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου
Στα Πετράλωνα 11.09.25 Upd: 15:42

Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου

Το θύμα κατονόμασε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες - Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και δύο 17χρονοι - Για την υπόθεση προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
