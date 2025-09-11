Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI εντόπισε το όπλο του δράστη

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ εντόπισε το FBI, λίγες ώρες μετά την επίθεση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με το FBI, πρόκειται για αυτόματο πολυβόλο που βρέθηκε σε δασική περιοχή όπου βρήκε καταφύγιο ο δράστης της δολοφονίας.

Το όπλο έχει σταλεί στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια του FBI για ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή DNA, με τους πράκτορες να εκτιμούν ότι δύσκολα θα βρεθούν στοιχεία πάνω στο όπλο.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη»

Όπως τονίζουν πηγές του FBI, οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο που δείχνει τον δράστη της στυγερής δολοφονίας.

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωση σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού υποστηρικτή του προέδρου Τραμπ.

Aλλος εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο δράστης έφτασε στον χώρο του Πανεπιστημίου της Γιούτα Βάλεϊ στις 11:52, ανέβηκε στη στέγη και μετά τον πυροβολισμό τράπηκε σε φυγή πηδώντας από την άλλη πλευρά του κτιρίου.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις κινήσεις του, αξιοποιώντας βίντεο που καταγράφουν τον ύποπτο. «Κινούμαστε στα ίχνη του», δήλωσαν, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, κοντά σε αυτήν των φοιτητών, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί άνετα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες.

Όπως είπαν οι εκπρόσωποι του FBI, κάθε διαθέσιμη δύναμη έχει κινητοποιηθεί στην επιχείρηση για τη σύλληψή του δράστη.

Από τους πολίτες ζητήθηκε να στείλουν στις αρχές οποιοδήποτε βίντεο διαθέτουν που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. «Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τον εντοπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του FBI.