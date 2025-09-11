newspaper
11.09.2025
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και λαλίστατους ακροδεξιούς influencers στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό το ακροδεξιό κίνημα των νέων σε βασικά πολιτικά ζητήματα.

Ως ιδρυτής της Turning Point USA, μιας πολιτικής οργάνωσης που στοχεύει στη συσπείρωση των νέων συντηρητικών, ο Κερκ αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της συντηρητικής νεολαίας, με έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες ομιλίες.

Την Τετάρτη, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις φοιτητών του Πανεπιστημίου Utah Valley σχετικά με πολιτικά ζητήματα όπως τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ και οι μαζικές δολοφονίες, ο Κερκ πυροβολήθηκε στο λαιμό και εν τέλει έχασε τη ζωή του.

Στα 31 του χρόνια, αφήνει πίσω μία σύζυγο και δύο μικρά παιδιά, αλλά και πολλές αμφιλεγόμενες πολιτικές απόψεις.

Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών θεμάτων που απασχολούσαν τον Κερκ και οι θέσεις του σχετικά με αυτά.

A memorial is held for Charlie Kirk, who was shot and killed in Utah, at the Turning Point USA headquarters in Phoenix, Arizona, U.S. September 10, 2025.

Έλεγχος όπλων

Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή.

Σε μια εκδήλωση του 2023, που διοργάνωσε το TPUSA Faith, ένα τμήμα της Turning Point USA, υπερασπίστηκε την Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος, τονίζοντας ότι αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αυτοάμυνα των πολιτών έναντι μιας τυραννικής κυβέρνησης.

Παρά την αναγνώριση ότι οι θάνατοι από πυροβολισμούς δεν μπορούν να εξαλειφθούν σε μια κοινωνία με οπλισμένους πολίτες, πίστευε ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.


Όπως είχε δηλώσει:

«Πιστεύω ότι αξίζει να έχουμε το κόστος, δυστυχώς, μερικών θανάτων από πυροβολισμούς κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε το την Δεύτερη Τροποποίηση του Σύνταγματος για να προστατεύουμε τα άλλα δικαιώματα που μας έχει δώσει ο Θεός».

Ο Κερκ υποστήριζε ότι η μείωση της βίας με όπλα επιτυγχάνεται με την αύξηση του αριθμού των ενόπλων πολιτών:

«Αν τα χρήματά μας, οι αθλητικές εκδηλώσεις μας και τα αεροπλάνα μας έχουν ένοπλους φρουρούς, γιατί να μην έχουν και τα παιδιά μας;».

Δεν ήταν τυχαίο που τα τελευταία του λόγια πριν τον ατυχή θάνατό του, είχαν να κάνουν με τα θύματα ένοπλων επιθέσεων.

Και αυτή είναι σίγουρα μία τραγική ειρωνεία…

Γυναίκες

Ο Κερκ είχε κάνει μια σειρά από δηλώσεις ότι οι γυναίκες πρέπει να βάζουν τη μητρότητα πάνω από τη δουλειά τους.

Λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, μίλησε για την πίστη, την οικογένεια και τις αποφάσεις που παίρνουν οι νέες Αμερικανίδες. Σε συνέντευξη με την παρουσιάστρια Λόρα Ινγκραχάμ που μεταδόθηκε στο FOX News στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Κερκ δήλωσε ότι «το να έχεις παιδιά είναι πιο σημαντικό από το να έχεις μια καλή καριέρα».

Συνέχισε: «Και θα έλεγα επίσης στις νέες γυναίκες ότι μπορούν πάντα να επιστρέψουν στην καριέρα τους αργότερα, ότι υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία πρέπει να επιδιώξουν κυρίως το γάμο και τα παιδιά, και αυτό είναι κάτι όμορφο».

Σε άλλες συνεντεύξεις, επιτέθηκε επίσης στον έλεγχο των γεννήσεων, ισχυριζόμενος ότι κάνει τις γυναίκες «θυμωμένες και πικρόχολες» και ότι οι γυναίκες άνω των τριάντα «δεν είναι ελκυστικές στον χώρο των γνωριμιών».

Αμβλώσεις

Σε ένα podcast, με τη συμμετοχή του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, συνέδεσε τη συζήτηση για τα αγέννητα μωρά με την ιστορική φρίκη του Ολοκαυτώματος:

«Χρησιμοποιείτε απάνθρωπη γλώσσα, λέγοντας ‘αχ, είναι απλά ένα έμβρυο’. Όχι, είναι ένα μωρό, φτιαγμένο κατ’ εικόνα του Θεού, που αξίζει προστασία. Δεν είναι ποτέ σωστό να δικαιολογούμε τη μαζική εξόντωση ανθρώπων με το πρόσχημα ότι είναι ανεπιθύμητοι. Έτσι φτάσαμε στο Άουσβιτς, έτσι φτάσαμε στη μεγαλύτερη φρίκη του 20ού αιώνα».

Όταν ερωτήθηκε εάν συγκρίνει τις αμβλώσεις με το Ολοκαύτωμα, απάντησε:

«Απολύτως. Στην πραγματικότητα, είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο».


Επιπροσθέτως, σε μία άλλη από τις πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, όταν ο Κερκ ρωτήθηκε δημόσια πώς θα αντιδρούσε αν η ίδια του η κόρη, σε ηλικία 10 ετών, έμενε έγκυος μετά από βιασμό, η απάντησή του τόνισε την άκαμπτη αντίθεσή του στην άμβλωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες:

«Αυτό είναι τρομερά γραφικό, αλλά η απάντηση είναι ναι, το μωρό θα γεννιόταν».

Ταυτότητα φύλου

Ο Κερκ απευθύνθηκε σε συντηρητικούς χριστιανούς που ανησυχούσαν για την αυξανόμενη αποδοχή της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ.

Υπήρξε επικριτικός απέναντι στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ, αλλά και στον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους.

Ενθάρρυνε φοιτητές και γονείς να καταγγέλλουν καθηγητές που ενδεχομένως ασπάζονταν την «ιδεολογία του φύλου», όπως την αποκαλούσε η δεξιά.

Το 2021, ίδρυσε την οργάνωση TPUSA Faith, η οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, «υπάρχει για να ενώσει την εκκλησία γύρω από την πρωταρχική διδασκαλία και να εξαλείψει το wokeism από τον αμερικανικό άμβωνα».

Μετανάστευση

Ο Κερκ υποστήριξε έντονα την πολιτική κατά της μετανάστευσης που προωθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υποστήριζε τη λεγόμενη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης», η οποία ισχυρίζεται ότι οι μετανάστες σύντομα θα αντικαταστήσουν τους λευκούς Αμερικανούς, και ότι Εβραίοι ενορχηστρώνουν την υπονόμευση της λευκής εξουσίας μέσω μαζικής μετανάστευσης.

Στο podcast του, The Charlie Kirk Show, το 2023, είχε δηλώσει:

«Οι εβραϊκές κοινότητες προωθούν ακριβώς το είδος του μίσους εναντίον των λευκών που ισχυρίζονται ότι θέλουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν εναντίον τους.»

Παλαιστίνη

Σε μία ομιλία του, απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την Παλαιστίνη, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει το μέρος. Γιατί δεν υπάρχει. Λέγεται Ιουδαία. Δείξε μου που είναι η Παλαιστίνη; Είναι ένα μέρος το οποίο δεν υπάρχει».

Συνεχίζοντας, ρώτησε τον συνομιλητή του ποια είναι η εθνική ταυτότητα των Παλαιστινίων. Και όταν πήρε την απάντηση ότι είναι «Παλαιστίνιοι», φάνηκε ειλικρινά απορημένος.

Ενσυναίσθηση

Μετά τον θάνατό του, άρχισαν να αναδύονται στα social media αναρτήσεις σχετικά με μία ακόμα από τις «τολμηρές» δηλώσεις του Κερκ:

«Δεν αντέχω τη λέξη ενσυναίσθηση. Νομίζω ότι η ενσυναίσθηση είναι ένας επινοημένος, νεοεποχικός όρος που προκαλεί μεγάλη ζημιά».


Αξίζει εδώ να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με το Cambridge Dictionary η «ενσυναίσθηση» ορίζεται ως εξής: η ικανότητα να μοιράζεσαι τα συναισθήματα ή τις εμπειρίες κάποιου άλλου, φανταζόμενος πώς θα ήταν να βρισκόσουν στη θέση αυτού του ατόμου.


Και πολλοί χρήστες των social media αποφάσισαν να «τιμήσουν» τον Κερκ και τον τρόπο που έζησε τη ζωή του, δηλώνοντας πως -όπως εκείνος θα ήθελε- δεν νοιώθουν «ενσυναίσθηση» για τον θάνατο του.

