Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ προκάλεσε την Πέμπτη έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους Ευρωπαίους ευρωβουλευτές για το αν θα τον τιμούσαν με ένα λεπτό σιγής.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από άγνωστο δράστη ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση σε υπαίθριο χώρο στη δυτική Πολιτεία της Utah την Τετάρτη. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τσάρλι Βάιμερς από την ακροδεξιά ομάδα ECR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε αίτημα στους συναδέλφους του να τηρήσουν ένα λεπτό σιγής κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Πέμπτης στο Στρασβούργο, στη μνήμη του Κερκ.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση δεξιών παρατάξεων για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον δολοφονημένο συντηρητικό influencer των ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ.

Η πρωτοβουλία είχε προταθεί αρχικά από τον ευρωβουλευτή Τσάρλι Βάιμερς, Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να σβήσει», σύμφωνα με μια αλληλογραφία μέσω email με δεκάδες ευρωβουλευτές που είδε η POLITICO.

Ορισμένες δεξιές και ακροδεξιές ομάδες που ρωτήθηκαν από την POLITICO επιβεβαίωσαν ότι υποστήριζαν την πρωτοβουλία.

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε στην POLITICO ο επικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών (ESN), ο ευρωβουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Ρενέ Αουστ.

Outrageous. Members of the European Parliament refused to stand with @weimers for a minute’s silence to honour the assassinated Charlie Kirk. EP VP tried to dismiss it on a technicality. We should be clear in standing against political violence!pic.twitter.com/rf7iIF76ln — MCC Brussels (@MCC_Brussels) September 11, 2025

Τι δηλώνει εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου

Ωστόσο, η Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την πρόταση, με εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δηλώνει στο POLITICO:

«Λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η τρέχουσα σύνοδος είχε ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Εάν υπάρξει αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής, αυτό πρέπει να προέρχεται από πολιτική ομάδα και να κατατεθεί για την έναρξη της συνόδου. Εφόσον υπάρξει τέτοιο αίτημα, μπορεί φυσικά να προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο».

🇪🇺 EU parliament politicians refuse to hold minute’s silence for Charlie Kirk@europapic.twitter.com/CeC1Nb6fVD — EUROPA (@europa) September 11, 2025

Ο Βάιμερς ξεκίνησε την ομιλία του και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για να τηρήσει μια σύντομη στιγμή σιγής.

Η προσπάθεια αυτή διακόπηκε από την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Καταρίνα Μπάρλεϊ (ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών), η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, προκαλώντας έντονη αντίδραση από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές που άρχισαν να χτυπούν τα έδρανά τους και να φωνάζουν.

«Το έχουμε συζητήσει και γνωρίζετε ότι η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα για ενός λεπτού σιγή», απάντησε η Μπάρλεϊ, με την παρέμβασή της να προκαλεί χειροκροτήματα από τις κεντρώες και αριστερές ομάδες του Κοινοβουλίου.

