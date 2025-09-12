newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η επόμενη μέρα της δολοφονίας Κερκ σε ένα έθνος πολωμένο
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:31

Η επόμενη μέρα της δολοφονίας Κερκ σε ένα έθνος πολωμένο

«Τίποτα απ’ όσα πω δεν μπορεί να μας ενώσει ως χώρα» δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Από συντηρητικούς και φιλελεύθερους μέχρι ευαγγελιστές και από Δημοκρατικούς μέχρι και Ρεπουμπλικανούς, όλοι νιώθουν ότι οι ΗΠΑ είναι διαλυμένες. Αυτό αναφέρει σε κεντρικό άρθρο της η Washington Post, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που συντάραξε τις ΗΠΑ, εκτιμώντας πως το ρήγμα βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο συντηρητικός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Πολιτεία της Γιούτα.

Ο δράστης διέφυγε ενώ το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο/εικόνες υπόπτου και ανακτήθηκε το φερόμενο όπλο, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αμερικανικό δημοσίευμα περιγράφει μια ζοφερή εικόνα για την κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί βίαιες επιθέσεις τόσο σε Δημοκρατικούς όσο και σε Ρεπουμπλικανούς, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της βουλευτού της Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, δύο απόπειρων δολοφονίας κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του εμπρησμού της κατοικίας του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο.

Περιστατικά πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια σε Butler, Πενσιλβάνια, τα προάστια της Μινεάπολης, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Γουέστ Παλμ Μπιτς και αλλού αρκούν, σύμφωνα με τη Washington Post για να κάνουν τους Αμερικανούς να αναρωτηθούν: «Υπάρχει δρόμος προς τα εμπρός; Και πώς θα μπορούσε να μοιάζει;».

Άνθρωποι συμμετέχουν σε αγρυπνία στο Orem City Center Park, αφότου ο Αμερικανός συντηρητικός ακτιβιστής και σχολιαστής Charlie Kirk, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Άνθρωποι συμμετέχουν σε αγρυπνία στο Orem City Center Park, αφότου ο Κερκ, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Ήδη ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δυσκολεύτηκε να βρει τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψει το ερώτημα που τόσοι πολλοί έχουν θέσει: Τι συμβαίνει στην Αμερική;

Τα λόγια του ξεχώρισαν όχι μόνο για τη σκληρή γλώσσα σχετικά με τα δεινά της Αμερικής, αλλά και για τη νηφάλια παραδοχή του ότι η βία διαπερνά το πολιτικό χάσμα.

«Το έθνος μας είναι διαλυμένο», είπε τελικά ο Σπένσερ Κοξ, λίγες ώρες μετά τη δημόσια δολοφονία του Κερκ.

«Τίποτα απ’ όσα πω δεν μπορεί να μας ενώσει ως χώρα», είπε ο Κοξ. «Τίποτα δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή που να διορθώσει αυτό που έχει σπάσει» είπε μιλώντας φορτισμένα για την πίστη στην ελευθερία του λόγου που ανάγεται στα θεμέλια των ΗΠΑ και για το πώς το μίσος μπορεί να οδηγήσει στη βία.

«Αυτό ήταν; Αυτό είναι που μας έφεραν τα 250 χρόνια;» αναρωτήθηκε, «προσεύχομαι να μην είναι έτσι.»

Εξαρτάται ποια Αμερική θέλεις

Το αμερικανικό δημοσίευμα τονίζει πως τα ιδεολογικά χάσματα, ο θυμός και η έλλειψη ευπρέπειας είναι, ίσως, μία από τις λίγες πεποιθήσεις που αυτή τη στιγμή ενώνουν τους Αμερικανούς, διαφορετικών πεποιθήσεων.

Το πρόβλημα είναι γιατί η Αμερική είναι διαλυμένη, ποιος φταίει και πώς διορθώνεται;

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στις ΗΠΑ, εξηγεί η Washington Post διότι ό,τι κι αν πιστεύεις σήμερα -τόσο στις αναρίθμητες αντιδράσεις στον βίαιο δημόσιο θάνατο του Kirk όσο και γενικότερα- μπορείς να διαλέξεις την Αμερική που θέλεις. Μπορείς να διαλέξεις την Αμερική που πιστεύεις ότι υπάρχει.

«Μπορείς να δεις έναν πρόεδρο που αφαιρεί συστηματικά τα δικαιώματα των Αμερικανών ή έναν πρόεδρο που υπερασπίζεται μια ξεχασμένη μεσαία τάξη. Μπορείς να δεις σημάδια φασισμού στους αξιωματούχους στις υπηρεσίες μετανάστευσης που σέρνουν ανθρώπους από τους δρόμους ή μια κυβέρνηση που επιτέλους εφαρμόζει τους νόμους περί μετανάστευσης προς όφελος όλων των πολιτών».

«Στον Τσάρλι Κερκ μπορείς να δεις έναν ευγενικό, «το παιδί της διπλανής πόρτας» με συναρπαστικό στιλ αντιπαράθεσης, που αγαπούσε την Αμερική, την εκκλησία, την οικογένειά του και την αναγέννηση του συντηρητισμού στη χώρα, ιδίως μεταξύ των νέων. Ή μπορείς να δεις ένα πολιτικό υβρίδιο της εποχής των social media, έναν ισχυρό πολιτικό οργανωτή που ήταν πρόθυμος να εκμεταλλευτεί το φυλετικό ρήγμα της Αμερικής για να κερδίσει υποστήριξη και που επέμενε, ψευδώς, ότι η νοθεία στις κάλπες κόστισε στον Τραμπ τις εκλογές του 2020».

Περισσότερο διχασμένη η αμερικανική κοινωνία

Η αμερικανική εφημερίδα εκτιμά ότι πιο πιθανό, όμως, είναι ότι η δολοφονία θα βαθύνει ακόμη περισσότερο τα ρήγματα.

«Αρκεί να ακούσει κανείς πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι στον θάνατό του. Διάλεξε την εκδοχή που θέλεις να πιστέψεις» σημειώνει η Washington Post.

Στις ώρες αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα έδειχναν ανήσυχοι να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και ευπρέπεια, εκφράζοντας τη θλίψη τους, τη στήριξη στην οικογένεια του Kirk και την αποστροφή τους για την πολιτική βία.

Κεριά και λουλούδια τοποθετούνται κοντά σε εικόνα του Charlie Kirk, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο Orem City Center Park, αφότου ο Κερκ σκοτώθηκε από πυρά σε εκδήλωση στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα.

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το σοκ και τον τρόμο που ένιωσα σήμερα», ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών της Αριζόνα, Τζίνα Σβόμποντα, λέγοντας ότι η Αμερική «ποτέ δεν πρέπει να επιδοκιμάζει ή να δικαιολογεί πράξεις πολιτικής βίας».

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μέιν, Τζάνετ Μάιλς, που έχει διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Τραμπ, είπε πως ήταν «φρικιασμένη με αυτό που συνέβη στον Τσάρλι Κερκ».

«Διαφορετικές απόψεις -ανεξαρτήτως ποιος τις εκφέρει και πόσο μπορεί να τις απεχθάνεστε- δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται με βία», έγραψε.

Η βουλευτής της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, είπε ότι προσεύχεται «αυτή η χώρα να ξεσηκωθεί και να βάλει τέλος σε αυτό». Έπειτα άρχισαν να μιλούν κι άλλοι, με πολιτικούς να προειδοποιούν για «αριστερά Τάγματα Εφόδου» και για χριστιανούς που δέχονται επίθεση.

Στην αντίπερα αριστερή όχθη, στα κοινωνικά δίκτυα υπήρχαν και αυτοί που δεν θεωρούν σε καμία περίπτωση τον Κερκ μάρτυρα. «Ο Τσάρλι Κερκ δεν είναι μάρτυρας», έγραψε σχολιαστής στο X με 130.000 ακολούθους, ηχώντας πολλούς ακόμη. «Είναι θύμα της βίας που ο ίδιος υποκίνησε».

Αυτό θύμιζε τους επαίνους για τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον άνδρα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare στο Μανχάταν πέρυσι, καθώς και την έκρηξη από memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξυμνούσαν τον θανατηφόρο πυροβολισμό, τον Ιούλιο, ενός προβεβλημένου στελέχους του κλάδου ακινήτων στην ίδια συνοικία.

Ο Τραμπ και οι πρώην πρόεδροι

Ο Trump γρήγορα προσέδωσε καθεστώς μάρτυρα στον Kirk, διατάσσοντας οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες και κατηγορώντας τη ρητορική της αριστεράς για τη δολοφονία του Kirk σε ένα εκτενές βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τετάρτη. «Εδώ και χρόνια, οι ριζοσπάστες της αριστεράς έχουν συγκρίνει υπέροχους Αμερικανούς σαν τον Charlie με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου», είπε, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο και αναφερόμενος μόνο σε επιθέσεις κατά Ρεπουμπλικανών.

Η Washington Post αναφέρεται και στις αντιδράσεις πρώην προέδρων. Οι Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα είπαν ότι προσεύχονται για την οικογένεια του Κερκ. Ο Τζορτζ Μπους ζήτησε θεία καθοδήγηση ώστε το έθνος να στραφεί στην ευπρέπεια. Οι δηλώσεις τους ακούγονταν, χωρίς έκπληξη, σαν πολλά από όσα έλεγαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους.

Φωτεινό βέβαια παράδειγμα είναι οι πολιτικοί που προσπαθούν να ισορροπήσουν και να κρατήσουν τα πνεύματα ήρεμα.

Οι Δημοκρατικοί πολιτικοί, ως επί το πλείστον, έδειχναν πρόθυμοι να αποφύγουν οποιοδήποτε σημάδι ότι δαιμονοποιούν τον Κερκ.

Στο διαδίκτυο, οι πολιτικοί δεν μπορούν να μείνουν ανώνυμοι και συχνά σε τέτοιες στιγμές οι υποστηρικτές και οι ψηφοφόροι τους περιμένουν από αυτούς να δείξουν τον δρόμο.

Ένα τέτοιο μήνυμα έπιασε τόπο σε ορισμένα σημεία, καταλήγει το δημοσίευμα, όπως στο Κονέκτικατ, όπου Φοιτητικές Οργανώσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών που εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδίκης της βίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Παραλιακή και λεωφόρος Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μποτιλιαρίσματα 12.09.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (χάρτης)

Μέχρι και μισή ώρα καθυστέρηση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20' προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό - Δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη

Σύνταξη
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο