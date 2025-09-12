Τον απόλυτο σεβασμό του στον Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στις ΗΠΑ, έδειξε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς βρέθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι και βοήθησε στη μεταφορά του φέρετρου μέχρι το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two, από όπου η σορός ταξίδεψε στην Αριζόνα, πολιτεία καταγωγής του Κερκ.

Μαζί του στο αεροσκάφος ήταν η σύζυγος του θύματος, τα δύο μικρά παιδιά του και οι γονείς του.

I am in tears. Vice President JD Vance is carrying Charlie Kirk bringing him home on Air Force Two Charlie Kirk is a true hero to America I will never forget this 🙏 pic.twitter.com/NwE05wmcq9 — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 11, 2025

Ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο» και ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας. Η φιλία τους ξεκινούσε από το 2017, με τον Βανς να αναγνωρίζει ότι ο Κερκ συνέβαλε στην πολιτική του πορεία.

Η κηδεία του συντηρητικού influencer θα τελεστεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στον Κερκ θα απονεμηθεί μεταθανάτια το μετάλλιο της Ελευθερίας, καλώντας να υπάρξει «αντίδραση» στο έγκλημα αλλά χωρίς «βία». Ο Κερκ «μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

REPORTER: How do you want your supporters to respond to Charlie Kirk’s death? TRUMP: «He was an advocate of nonviolence. That’s the way I’d like to see people respond.» pic.twitter.com/i8qIG4aSTl — Daily Wire (@realDailyWire) September 11, 2025

Έκκληση για πληροφορίες για τον δράστη

Εν τω μεταξύ, οι αρχές στις ΗΠΑ έκαναν έκκληση στους πολίτες να τους δώσουν πληροφορίες για να συλληφθεί ο δράστης. Η αστυνομία έκανε γνωστό πως προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία βοηθήσει την έρευνα.

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε τη Δευτέρα όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Αν και ακόμη η ταυτότητα και τα κίνητρα του ανθρώπους που τον σκότωσε δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, κάνει λόγο για «στοχευμένη» επίθεση.

Χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας – δεν υπάρχουν μείζονες πρόοδοι, ελλείψει σύλληψης. Διάφορα δεδομένα «ιατροδικαστικής» φύσης «τελούν υπό ανάλυση», είπε ο κ. Κοξ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προειδοποιώντας εναντίον της «παραπληροφόρησης», ταυτόχρονα έκανε έκκληση στο κοινό, που έχει ήδη δώσει 7.000 «ενδείξεις» σε ερευνητές. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», επέμεινε.

«Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο», ορκίστηκε και υποσχέθηκε πως θα ζητηθεί να του επιβληθεί «η ποινή του θανάτου» όταν δικαστεί.