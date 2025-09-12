view
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
12 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:46
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Τον απόλυτο σεβασμό του στον Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στις ΗΠΑ, έδειξε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς βρέθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι και βοήθησε στη μεταφορά του φέρετρου μέχρι το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two, από όπου η σορός ταξίδεψε στην Αριζόνα, πολιτεία καταγωγής του Κερκ.

Μαζί του στο αεροσκάφος ήταν η σύζυγος του θύματος, τα δύο μικρά παιδιά του και οι γονείς του.

Ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο» και ακύρωσε τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας. Η φιλία τους ξεκινούσε από το 2017, με τον Βανς να αναγνωρίζει ότι ο Κερκ συνέβαλε στην πολιτική του πορεία.

Η κηδεία του συντηρητικού influencer θα τελεστεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στον Κερκ θα απονεμηθεί μεταθανάτια το μετάλλιο της Ελευθερίας, καλώντας να υπάρξει «αντίδραση» στο έγκλημα αλλά χωρίς «βία». Ο Κερκ «μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Έκκληση για πληροφορίες για τον δράστη

Εν τω μεταξύ, οι αρχές στις ΗΠΑ έκαναν έκκληση στους πολίτες να τους δώσουν πληροφορίες για να συλληφθεί ο δράστης. Η αστυνομία έκανε γνωστό πως προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία βοηθήσει την έρευνα.

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε τη Δευτέρα όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

YouTube thumbnail

Αν και ακόμη η ταυτότητα και τα κίνητρα του ανθρώπους που τον σκότωσε δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, κάνει λόγο για «στοχευμένη» επίθεση.

Χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας – δεν υπάρχουν μείζονες πρόοδοι, ελλείψει σύλληψης. Διάφορα δεδομένα «ιατροδικαστικής» φύσης «τελούν υπό ανάλυση», είπε ο κ. Κοξ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προειδοποιώντας εναντίον της «παραπληροφόρησης», ταυτόχρονα έκανε έκκληση στο κοινό, που έχει ήδη δώσει 7.000 «ενδείξεις» σε ερευνητές. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», επέμεινε.

«Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο», ορκίστηκε και υποσχέθηκε πως θα ζητηθεί να του επιβληθεί «η ποινή του θανάτου» όταν δικαστεί.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Δίδυμοι Πύργοι – 11η Σεπτεμβρίου: Όταν η τρομοκρατία άλλαξε τον κόσμο
11.09.25

Δίδυμοι Πύργοι - 11η Σεπτεμβρίου: Η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος

Όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμιστικής τρομοκρατικής επιθέσης Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και άλλους στόχους.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Παραλιακή και λεωφόρος Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
12.09.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (χάρτης)

Μέχρι και μισή ώρα καθυστέρηση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20' προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό - Δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη

Σύνταξη
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
