Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/09) στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πράκτορες του FBI γνωστοποίησαν ότι έχουν στη διάθεσή τους καθαρές φωτογραφίες και βίντεο του δράστη, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 31χρονο Κερκ μπροστά σε περίπου 3.000 φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί για να τον παρακολουθήσουν σε ζωντανό ντιμπέιτ.

Συνθήματα στα πυρομαχικά

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο σε πετσέτα σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. Στη θαλάμη υπήρχε ακόμη ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι, ενώ στον γεμιστήρα βρέθηκαν τρία αχρησιμοποίητα. Πάνω στις σφαίρες, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, είχαν χαραχθεί συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Παράλληλα, οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Ο Κερκ τη στιγμή της επίθεσης απαντούσε σε ερώτηση φοιτητή σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις που αφορούν την τρανς κοινότητα, όταν δέχθηκε τον θανάσιμο πυροβολισμό.

«Έχουμε την εικόνα του δράστη»

Ο Ειδικός Πράκτορας και επικεφαλής του FBI στο Σολτ Λέικ, Ρόμπερτ Κολς, δήλωσε ότι το όπλο ήταν ένα τουφέκι υψηλής ισχύος και τόνισε πως οι ερευνητές έχουν ήδη συλλέξει αποτυπώματα και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σαφής εικόνα του δράστη, χωρίς όμως να δίνονται προς το παρόν τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.

«Η επίθεση ήταν στοχευμένη, ο δράστης δεν είχε πρόθεση να πλήξει κάποιον άλλον», υπογράμμισε ο Κολς, προσθέτοντας πως το FBI θέλει να καθησυχάσει την τοπική κοινωνία.

Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το FBI και η πολιτειακή αστυνομία έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δολοφόνου. Εάν δεν καταστεί δυνατή η άμεση ταυτοποίησή του, οι αρχές αναμένεται να δώσουν σύντομα στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ήδη προκαλέσει βαθύ πολιτικό και κοινωνικό αναβρασμό στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και διεθνείς παράγοντες να καταδικάζουν την πολιτική βία.