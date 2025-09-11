Το FBI ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ή/και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που ευθύνονται για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες «προσώπου ενδιαφέροντος», στην πάγια τακτική του να μην κατονομάζονται ως «ύποπτοι» πρόσωπα πριν υπάρξουν φυσικά ή εγκληματολογικά στοιχεία που να τους καθιστούν υπόπτους ή κατηγορούμενους. Το FBI έχει ήδη δημοσιεύσει τις φωτογραφίες ενώ έχει βρεθεί και το φερόμενο ως «όπλο του δράστη» σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο της επίθεσης.





Το τυφέκιο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Κερκ βρέθηκε

Με την σειρά της η New York Post δημοσιοποίησε την παρακάτω φωτογραφία, με την αναφορά πως πρόκειται για το τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Αμερικανικές πηγές αναφέρουν πως οι ερευνητές το βρήκαν τυλιγμένο σε πετσέτα.

Ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει σήμερα με την οικογένεια Κερκ, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται ήδη στη Γιούτα για να αποτίσει φόρο τιμής. Ο Κερκ ήταν παντρεμένος με την Έρικα Κερκ και είχε δύο μικρά παιδιά. Ζούσε στην Αριζόνα, όπου εδρεύει η ΜΚΟ οργάνωσή του Turning Point USA.

H οργάνωση χωρίζεται σε περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συγκέντρωναν χρήματα για σκοπούς της Άκρα Δεξιάς όπως εναντίον της άμβλωσης, εναντίον των δικαιωμάτων των μεταναστών, για την διδαχή της Βίβλου στα σχολεία, ομάδες λόμπι κ.α.