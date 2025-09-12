Πώς αντέδρασαν οι ιδεολογικές τάσεις της Gen Z στη δολοφονία του Κερκ

Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ανάγκασαν τους νέους Αμερικανούς να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού ηγέτη που δεν ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους ίδιους.

Ο Κερκ, 31 ετών, συνιδρυτής της συντηρητικής πολιτικής ομάδας Turning Point USA και πιστός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πυροβολήθηκε από μεγάλη απόσταση κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο στη Γιούτα, την Τετάρτη. Ο ύποπτος παραμένει ελεύθερος και το κίνητρο για τη δολοφονία είναι άγνωστο.

Νέοι φιλελεύθεροι που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη, εκτός από τους νέους συντηρητικούς που εξέφρασαν την θλίψη τους για την δολοφονία, ανέφεραν τον προβληματισμό τους που είδαν τον Κερκ να γίνεται θύμα ένοπλης βίας. «Ανεξάρτητα από το ποιος είναι και ποιες είναι οι πεποιθήσεις του, κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει έτσι και να δολοφονείται. Έχει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου που του παρέχει το Πρώτο Σύνταγμα», δήλωσε η Άμα Μπαφούρ, 20χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ.

Πώς η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την Gen Z

Ορισμένοι φιλελεύθεροι στο διαδίκτυο εξέφρασαν ελάχιστη συμπάθεια για τον Κερκ, δεδομένου του ιστορικού του στην υποστήριξη του δικαιώματος στην οπλοκατοχή και των μερικές φορές προκλητικών δηλώσεών του για τις γυναίκες και τα τρανσέξουαλ άτομα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Ωστόσο, η Μπαφούρ περιέγραψε τον εαυτό της ως «συντετριμμένη» από τη δολοφονία του Κερκ, παρόλο που δήλωσε ότι δεν συμφωνούσε με τις πολιτικές του απόψεις.

Οι Αμερικανοί στην ηλικιακή δεκαετία των 20 ετών συχνά μαθαίνουν τα νέα μέσω podcast και ζωντανών βίντεο και όχι από την τηλεόραση, σύμφωνα με τον Τιμ Γουένινγκερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Notre Dame που μελετά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Ο Κερκ τράβηξε την προσοχή δημοσιεύοντας σύντομα, ανεπεξέργαστα βίντεο από τις συζητήσεις του με φοιτητές.

Ο Κερκ είχε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και παρουσίαζε ένα δημοφιλές podcast και ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το «The Charlie Kirk Show». Συγκέντρωσε επίσης εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok. Περίπου το 39% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών ενημερώνονται τακτικά για τα νέα μέσω της πλατφόρμας βίντεο, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Ο Κερκ τράβηξε την προσοχή δημοσιεύοντας σύντομα, ανεπεξέργαστα βίντεο από τις συζητήσεις του με φοιτητές, κάνοντάς τον να φαίνεται «πολύ αληθινός» στους ακόλουθούς του, δήλωσε ο Γουένινγκερ.

Τα νέα της δολοφονίας του Κερκ μέσα από τα social media

Η ενημέρωση για τον πυροβολισμό του Κερκ εξαπλώθηκε γρηγορότερα από ό,τι σε προηγούμενα γεγονότα, επειδή οι παρευρισκόμενοι τράβηξαν βίντεο από πολλαπλές γωνίες και τα δημοσίευσαν σε πλατφόρμες βίντεο, είπε η Τζόζεφιν Λουκίτο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, η οποία μελετά την πολιτική επικοινωνία και τα κοινωνικά μέσα.

Ένας άλλος φοιτητής του Χάουαρντ, ο Έβαντερ Τόμας, 21 ετών, ο οποίος παρακολουθούσε συχνά τον Κερκ στο TikTok του, αν και διαφωνούσε με τις πολιτικές του απόψεις, είπε ότι έμαθε για τον θάνατό του όταν ένας φίλος του μοιράστηκε ένα βίντεο σε μια ομαδική συζήτηση. Το είδε μέσα σε 30 λεπτά από τη δολοφονία, είπε.

Σε μια δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο του 2024, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας 18-29 ετών διαφώνησε με τη δήλωση «είναι αποδεκτό κάποιος από το πολιτικό μου κόμμα να διαπράξει βία για να επιτύχει έναν πολιτικό στόχο». Μόνο το 6% συμφώνησε με τη δήλωση.

Κοινές δηλώσεις από νέους Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Υπήρχαν κάποια σημάδια ότι το περιστατικό είχε δημιουργήσει μία γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς. Λίγες ώρες μετά το θάνατο του Κερκ, οι Νέοι Ρεπουμπλικανοί και οι Νέοι Δημοκρατικοί του Κονέκτικατ εξέδωσαν κοινή δήλωση χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία «απαράδεκτη».

Ο Άλαν Κάνινγκχαμ, ο 25χρονος πρόεδρος των Νέων Δημοκρατών, δήλωσε ότι αμέσως θεώρησε τη δολοφονία του Κερκ ως «ευαίσθητη στιγμή» για τη χώρα και τηλεφώνησε στον Ρεπουμπλικανό ομόλογό του, ο οποίος συμφώνησε αμέσως να μιλήσουν με μια φωνή.

Όπως τόνισε ο Κάνινγκχαμ στο Reuters, ο Κερκ αποτέλεσε άτομο με μεγάλη επιρροή στους νέους, ειδικά σε όσους επιθυμούσαν να εμπλακούν με την πολιτική, κάτι που τον έκανε να θεωρήσει ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με τους νέους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Πάτρικ Μπέρλαντ, πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι ο Κερκ ήταν ο καταλύτης που έκανε πολλούς από τη γενιά Ζ να ενδιαφερθούν για την πολιτική.

Μέσα από την κοινή δήλωση νέων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών θα υπάρξει ένα πιο θετικό μήνυμα για κοινές αξίες, αλλά και μη ανοχή σε τέτοια περιστατικά.

Ο Μπέρλαντ, 25 ετών, δεν δίστασε όταν ο Δημοκρατικός ομόλογός του πρότεινε μια κοινή δήλωση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για επίθεση στον «ανοιχτό διάλογο και την ελεύθερη έκφραση», τονίζοντας ότι μέσα από την κοινή δήλωση νέων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών θα υπάρξει ένα πιο θετικό μήνυμα για κοινές αξίες, αλλά και μη ανοχή σε τέτοια περιστατικά.