Αξιωματούχοι του FBI δημοσίευσαν νέο βίντεο από ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τη δολοφονία» του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Σπένσερ Κοξ, κυβερνήτης της Γιούτα, παρουσίασε το βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου από όπου εκτοξεύτηκαν τα πυρά.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

Η αστυνομία έχει δημοσιεύσει και άλλες φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο ο οποίος φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο. Οι αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 200 καταθέσεις ενώ το FBI έχει λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες, τις οποίες προφανώς πρέπει να αξιολογήσει. Ο κυβερνήτης της Γιούτα πριν ακόμα ταυτοποιηθεί ο δράστης, έχει δηλώσει ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν την επιβολή θανατικής ποινής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έχουν εντοπίσει το όπλο του εγκλήματος σε μία δασώδη περιοχή από την οποία πιστεύουν ότι διέφυγε ο δράστης, και περιμένουν την ανάλυση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το προφίλ του Τσάρλι Κερκ

Υπέρμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τσάρλι Κερκ, έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επανεκλογή του αμερικανού προέδρου κυρίως λόγω της επιδραστικότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος προωθούσε μία σκληρή ακροδεξιά ατζέντα με επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών και τον ΛΟΑΤΚΙ+, είχε έντονο ρατσιστικό λόγο και φυσικά ήταν υπέρμαχος της οπλοκατοχής.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του ότι «αξίζει τον κόπο να έχουμε κάποιους θανάτους από όπλα προκειμένου να διατηρήσουμε τη δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος».

Μάλιστα δέχτηκε τη θανατηφόρα σφαίρα την ώρα ακριβώς που μιλούσε για την ανάγκη να διατηρηθεί το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του «μάρτυρα της αλήθειας» και «έδειξε» την αριστερά ως ένοχη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του υποστηρικτή του, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σύσσωμη καταδίκη της δολοφονίας από όλο το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Η συζήτηση στις ΗΠΑ περιστρέφεται γύρω από την ανησυχία της επιστροφής των πολιτικών δολοφονιών, αν και αυτό δεν είναι κάτι που εντοπίζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ, αν αποδειχτεί ότι πράγματι τα κίνητρα ήταν πολιτικά.

Σύμφωνα με το Reuters, υπήρξαν τουλάχιστον 300 περιπτώσεις πολιτικής βίας στις ΗΠΑ μεταξύ της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και των προεδρικών εκλογών του 2024, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική και παρατεταμένη αύξηση τέτοιας βίας από τη δεκαετία του 1970.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο ένας 57χρονος δολοφόνησε τη βουλευτή των Δημοκρατικών της βουλής της πολιτείας της Μινεσότα και τον σύζυγό της με τις αρχές να λένε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά. Η δολοφονία αυτή πέρασε λίγο πολύ «στα ψιλά» καθώς συνέπεσε με την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Αύξηση της βίας

Σύμφωνα με τον Μάικ Τζένσεν, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ που μίλησε στο Reuters, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «είναι τρομακτική, ανησυχητική, αλλά δεν προκαλεί απαραίτητα έκπληξη». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο σημείο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε πιο εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές αν δεν τις ελέγξουμε. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμεύσει ως ένα είδος σημείου ανάφλεξης που θα εμπνεύσει περισσότερες από αυτές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του «μάρτυρα της αλήθειας» και «έδειξε» την αριστερά ως ένοχη. «Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο».

«Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

«Η κυβέρνησή μου θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει καθέναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αγριότητα και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας — συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν».

Υποστηρικτές του MAGA δεν έχουν σταματήσει να μιλούν για μια δολοφονία που άναψε τη «σπίθα» και παροτρύνουν τη νεολαία να «απαντήσει».

Την ίδια στιγμή αναστάτωση έχει προκληθεί σε «μαύρα» πανεπιστήμια καθώς δέχονται διαρκώς απειλές με αποτέλεσμα τα μαθήματα να έχουν διακοπεί.

Α