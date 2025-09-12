newspaper
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:39

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Αξιωματούχοι του FBI δημοσίευσαν νέο βίντεο από ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τη δολοφονία» του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Σπένσερ Κοξ, κυβερνήτης της Γιούτα, παρουσίασε το βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου από όπου εκτοξεύτηκαν τα πυρά.

Η αστυνομία έχει δημοσιεύσει και άλλες φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο ο οποίος φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο. Οι αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 200 καταθέσεις ενώ το FBI έχει λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες, τις οποίες προφανώς πρέπει να αξιολογήσει. Ο κυβερνήτης της Γιούτα πριν ακόμα ταυτοποιηθεί ο δράστης, έχει δηλώσει ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν την επιβολή θανατικής ποινής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έχουν εντοπίσει το όπλο του εγκλήματος σε μία δασώδη περιοχή από την οποία πιστεύουν ότι διέφυγε ο δράστης, και περιμένουν την ανάλυση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το προφίλ του Τσάρλι Κερκ

Υπέρμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τσάρλι Κερκ, έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επανεκλογή του αμερικανού προέδρου κυρίως λόγω της επιδραστικότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος προωθούσε μία σκληρή ακροδεξιά ατζέντα με επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών και τον ΛΟΑΤΚΙ+, είχε έντονο ρατσιστικό λόγο και φυσικά ήταν υπέρμαχος της οπλοκατοχής.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του ότι «αξίζει τον κόπο να έχουμε κάποιους θανάτους από όπλα προκειμένου να διατηρήσουμε τη δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος».

Μάλιστα δέχτηκε τη θανατηφόρα σφαίρα την ώρα ακριβώς που μιλούσε για την ανάγκη να διατηρηθεί το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του «μάρτυρα της αλήθειας» και «έδειξε» την αριστερά ως ένοχη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του υποστηρικτή του, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σύσσωμη καταδίκη της δολοφονίας από όλο το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Κερκ

Η συζήτηση στις ΗΠΑ περιστρέφεται γύρω από την ανησυχία της επιστροφής των πολιτικών δολοφονιών, αν και αυτό δεν είναι κάτι που εντοπίζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ, αν αποδειχτεί ότι πράγματι τα κίνητρα ήταν πολιτικά.

Σύμφωνα με το Reuters, υπήρξαν τουλάχιστον 300 περιπτώσεις πολιτικής βίας στις ΗΠΑ μεταξύ της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και των προεδρικών εκλογών του 2024, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική και παρατεταμένη αύξηση τέτοιας βίας από τη δεκαετία του 1970.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο ένας 57χρονος δολοφόνησε τη βουλευτή των Δημοκρατικών της βουλής της πολιτείας της Μινεσότα και τον σύζυγό της με τις αρχές να λένε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά. Η δολοφονία αυτή πέρασε λίγο πολύ «στα ψιλά» καθώς συνέπεσε με την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Αύξηση της βίας

Σύμφωνα με τον Μάικ Τζένσεν, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ που μίλησε στο Reuters, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «είναι τρομακτική, ανησυχητική, αλλά δεν προκαλεί απαραίτητα έκπληξη». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο σημείο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε πιο εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές αν δεν τις ελέγξουμε. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμεύσει ως ένα είδος σημείου ανάφλεξης που θα εμπνεύσει περισσότερες από αυτές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του «μάρτυρα της αλήθειας» και «έδειξε» την αριστερά ως ένοχη. «Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο».

«Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

«Η κυβέρνησή μου θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει καθέναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αγριότητα και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας — συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν».

Υποστηρικτές του MAGA δεν έχουν σταματήσει να μιλούν για μια δολοφονία που άναψε τη «σπίθα» και παροτρύνουν τη νεολαία να «απαντήσει».

Την ίδια στιγμή αναστάτωση έχει προκληθεί σε «μαύρα» πανεπιστήμια καθώς δέχονται διαρκώς απειλές με αποτέλεσμα τα μαθήματα να έχουν διακοπεί.

Α

Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείο Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία στο Μέριλαντ – Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό [Βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Πυροβολισμοί σε ναυτική ακαδημία των ΗΠΑ στο Μέριλαντ - Η βάση βρίσκεται σε αποκλεισμό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ναυτικό δόκιμο που εκδιώχθηκε από την σχολή και επέστρεψε με το όπλο του ανοίγοντας πυρ». Δεν είναι ακόμα διασταυρωμένο αν υπάρχουν θύματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βραζιλία: Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο τέως πρόεδρος Μπολσονάρο
Βραζιλία 12.09.25

Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπολσονάρο

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών.

Σύνταξη
Τουρκία: Ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού
Κόσμος 12.09.25

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Νέου Συριακού Στρατού

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση, την τεχνική καισυμβουλευτική υποστήριξη και την τεχνική βοήθεια προς τις συριακές δυνάμεις

Σύνταξη
