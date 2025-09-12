Το τελευταίο άτομο που μίλησε στον Τσάρλι Κερκ πριν από τη δολοφονία του ήταν ένας 29χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο 29χρονος Χάντερ Κόζακ, φοιτητής μαθηματικών που εμφανίζεται διαδικτυακά ως Hunter Stax, είχε πάει στην εκδήλωση «Prove Me Wrong» για να σταθεί απέναντι στον Κερκ. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε ο Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και πιστός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Διαφωνούσα με σχεδόν όλα όσα έλεγε ο Κερκ, αλλά ήταν άνθρωπος. Έχει δύο παιδιά και μια σύζυγο. Κι εγώ έχω δύο παιδιά και μια σύζυγο. Αν το αγοράκι του μεγαλώσει χωρίς μνήμες από τον πατέρα του… αυτό είναι τραγωδία»

«Ξέρεις πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις τα τελευταία δέκα χρόνια;» ρώτησε ο Κόζακ. «Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

«Ο αριθμός είναι πέντε», αντέτεινε ο φοιτητής.

«Μετρώντας ή όχι τη βία των συμμοριών;». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια του Κερκ πριν δεχτεί τη θανάσιμη σφαίρα.

«Εσείς που χαίρεστε μ’ αυτό, είστε άρρωστοι»

Σε βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη, ο Χάντερ Κόζακ δήλωσε συγκλονισμένος. Χαρακτήρισε τη δολοφονία «τραγωδία» και προέτρεψε όσους γιόρταζαν τον θάνατο του Κερκ να «παραμείνουν ειρηνικοί».

«Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις», είπε ο Κόζακ σε βίντεο στο Instagram. «Δεν πρόκειται να δείξω βίντεο με το τι συνέβη, κυρίως επειδή μετά βίας μπορώ να το παρακολουθήσω», είπε ο Κόζακ. «Ήταν ένα δύσκολο 24ωρο».

Στο ίδιο βίντεο, εμφανώς συγκινημένος, στράφηκε εναντίον εκείνων που πανηγύρισαν για τη δολοφονία:

«Εσείς που χαίρεστε μ’ αυτό, είστε άρρωστοι. Δεν είναι αυτή η απάντηση», είπε.

Ο Κόζακ ξεκαθάρισε ότι, αν και διαφωνούσε με τον Κερκ σχεδόν σε όλα, η δολοφονία ενός ανθρώπου δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο για εορτασμό.

«Ελάχιστα πράγματα από όσα έλεγε ο Κερκ με εκφράζουν. Όμως ένα από αυτά ήταν η αξία της συζήτησης. Και αυτό, σήμερα, είναι το μόνο που μας μένει».