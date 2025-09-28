Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Τα τελευταία θύματα-στόχοι της προεδρίας Τραμπ φαίνεται πως είναι ο πρώην διευθυντής καθώς και πράκτορες του άλλοτε πανίσχυρου –αλλά όχι ιστορικά αθώου- FBI. Oι New York Times μάλιστα κάνουν λόγο για μέρος μιας μακρόχρονης εκκαθάρισης στην κορυφαία υπηρεσία επιβολής του νόμου της χώρας, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Ωστόσο, ίσως ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ο σημερινός διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, απέλυσε περίπου 20 πράκτορες, χωρίς αιτιολογία ή να ακολουθήσει τη δέουσα διαδικασία, σύμφωνα με βετεράνους πράκτορες που επικαλούνται οι New York Times.

Το αμερικανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι πριν διοριστεί διευθυντής του FBI, ο Πατέλ επέκρινε επί χρόνια το FBI, δεσμευόμενος να κλείσει το γερασμένο κτήριο των κεντρικών του και να αποπέμψει την ηγεσία του.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, δήλωσε ότι «εντοπίζει και παρουσιάζει υλικό που αποκαλύπτει τη διαφθορά σε επίπεδα ρεκόρ».

Ωστόσο, μεταξύ των διωγμένων είναι και όσοι είχαν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης το 2020, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν στους New York Times.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται σε φωτογραφίες να γονατίζουν σε διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020 από αστυνομικό της Μινεάπολης.

Να παρέμβει το Κογκρέσο

Τον περασμένο μήνα, ο Πατέλ απέλυσε μια χούφτα ανώτερων πρακτόρων, γεγονός που οδήγησε κορυφαία στελέχη να μηνύσουν την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι διεξάγει μια «εκστρατεία εκδίκησης» εναντίον υπαλλήλων που είχαν αναλάβει να ερευνήσουν τον Τραμπ, τους συμβούλους ή τους υποστηρικτές του.

Τον Απρίλιο του 2025, το FBI μετέθεσε αρκετές γυναίκες πράκτορες σε εποπτικές θέσεις, οι οποίες είχαν επίσης φωτογραφηθεί να γονατίζουν στις διαδηλώσεις.

Η Ένωση Πρακτόρων του FBI καταδίκασε τις απολύσεις, χαρακτηρίζοντάς τες μέρος ενός «επικίνδυνου μοτίβου» «αποδυνάμωσης του Γραφείου» μέσω αγνόησης του ομοσπονδιακού νόμου για την εκδίωξη έμπειρων ερευνητών.

Ο Πατέλ «επέλεξε για άλλη μια φορά να παραβεί τον νόμο, αγνοώντας τα συνταγματικά και νομικά δικαιώματα αυτών των πρακτόρων αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία». ανέφερε η ένωση. «Οι ηγέτες στηρίζουν τον νόμο — δεν τον παραβιάζουν επανειλημμένα», πρόσθεσε. «Σέβονται τη δέουσα διαδικασία, δεν κρύβονται από αυτήν».

Η Ένωση κάλεσε το Κογκρέσο να ερευνήσει τις συχνές απολύσεις πρακτόρων ενώ εκπρόσωπος του FBI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα των New York Times για σχόλιο.