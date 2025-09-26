Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Joshua Roberts, επάνω, ο Τζέιμς Κόμι).

Ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI.

Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ενοχοι «μέχρι το κόκαλο»

Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την περασμένη Κυριακή δημόσια την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά πολιτικών του αντιπάλων, σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social.

Ζήτησε συγκεκριμένα να διωχθούν η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι και ο γερουσιαστής Ανταμ Σιφ, τους οποίους χαρακτήρισε «ενόχους μέχρι το κόκαλο».

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνει την αξιοπιστία μας», έγραψε σε μήνυμα προς την Μπόντι, αναφερόμενος στις διώξεις που έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος.