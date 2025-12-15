ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη φερόμενη βομβιστική επίθεση σχεδίαζε «ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση». Σκόπευε να τοποθετήσει βόμβες στο Λος Άντζελες από την Πρωτοχρονιά.
Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση με πολλαπλούς στόχους, σύμφωνα με την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι. Δήλωσε ότι μεταξύ των στόχων της ήταν πράκτορες και οχήματα της μεταναστευτικής υπηρεσίας στο Λος Άντζελες και την κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας.
Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέδωσε το σχέδιο στο «Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού της Χελώνας». Όπως είπε, «μια ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή, αντικυβερνητική και αντικαπιταλιστική ομάδα, ετοιμαζόταν να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλών στόχων στην Καλιφόρνια, αρχής γενομένης από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς».
Τέσσερις ύποπτοι
Τέσσερις άνθρωποι, που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο, κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή μη καταγεγραμμένης καταστροφικής συσκευής, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.
Σύμφωνα με το σχέδιο για τη βομβιστική επίθεση, εκρηκτικοί μηχανισμοί θα τοποθετούνταν σε πέντε τοποθεσίες, με στόχο δύο αμερικανικές εταιρείες, τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή του Λος Άντζελες.
Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και τα ονόματα των υπόπτων. Είναι οι Όντρεϊ Αϊλίν Κάρολ, Ζάκαρι Άαρον Πέιτζ, Ντάντε Γκάφιλντ και Τίνα Λάι.
Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, τον Νοέμβριο η Κάρολ έδειξε ένα οκτασέλιδο χειρόγραφο σε μια εμπιστευτική πηγή, με τίτλο «Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου» που περιέγραφε το σχέδιο.
Οι Κάρολ και Πέιτζ αργότερα στρατολόγησαν τους δύο άλλους κατηγορουμένους για να υλοποιήσουν το σχέδιο, με βάση το οποίο θα αποκτούσαν υλικά για την κατασκευή βομβών. Θα πήγαιναν σε απομονωμένη τοποθεσία, στην έρημο Μοχάβι, για να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν εκρηκτικές συσκευές, στις 12 Δεκεμβρίου, υποστηρίζεται στην ίδια ένορκη κατάθεση.
Ωστόσο, αναφέρεται, πράκτορες του FBI επενέβησαν πριν κατασκευαστεί ένας λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός.
