newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να είχε τοποθετήσει βόμβες την παραμονή της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 09:52

ΗΠΑ: Υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να είχε τοποθετήσει βόμβες την παραμονή της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη που ανακοινώθηκε έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια για την επίθεσης στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Ο ύποπτος σε βάρος του οποίου διενεργείται έρευνα από τις αρχές για την τοποθέτηση αυτοσχέδιων βομβών μπροστά στις έδρες των δυο μεγάλων αμερικανικών πολιτικών κομμάτων την παραμονή της εφόδου στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, διατάχθηκε την Παρασκευή να παραμείνει υπό κράτηση, μετά την αρχική ακροαματική διαδικασία σε βάρος του.

Η έδρα έδωσε εντολή ο Μπράιαν Κόουλ να παραμείνει προφυλακισμένος, χωρίς τη δυνατότητα προσωρινής απελευθέρωσης υφ’ όρον και μετά την καταβολή εγγύησης. Ο τριαντάρης Αφροαμερικανός συνελήφθη προχθές Πέμπτη στο Γούντζμπριτζ, στη Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία προγραμματίστηκε για την 15η Δεκεμβρίου.

Ως τη σύλληψή του, επικρατούσε μυστήριο για την ταυτότητα και τα κίνητρα αυτού που τοποθέτησε τις αυτοσχέδιες βόμβες, οι οποίες δεν πυροδοτήθηκαν. Υπήρξαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την ενέργεια, παραμονή της εφόδου στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, την 6η Ιανουαρίου 2021, που έκαναν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπράιαν Κόουλ δήλωσε σε πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, πως πίστευε ότι οι εκλογές του 2020, στις οποίες επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, είχαν «κλαπεί», ότι νικητής ήταν ο τότε απερχόμενος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ανέφεραν χθες ΜΜΕ, ανάμεσά τους το CBS News και το CNN, κάτι που μάλλον εξηγεί το κίνητρο.

Διώκεται για απόπειρα χρήσης εκρηκτικών υλών με κακόβουλους σκοπούς και μεταφορά εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη βίαιης ενέργειας.

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη που ανακοινώθηκε έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια για την υπόθεση. Το FBI προσέφερε αμοιβή 500.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του υπόπτου.

Ερωτηθείσα για τα πιθανά πολιτικά κίνητρα ή τη σχέση με τις ενέργειές του και την επίθεση στο Καπιτώλιο, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είπε την Πέμπτη πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλοι διότι είχαν πιστέψει την—ανυπόστατη—καταγγελία του πως ηττήθηκε εξαιτίας απάτης, έκαναν έφοδο στην έδρα του Κογκρέσου για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Τη 20ή Ιανουαρίου, με άλλα λόγια την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος, με εκτελεστικό διάταγμά του, απένειμε χάρη σε κάπου 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να μπουν στο αρχείο οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων άλλων κατηγορουμένων οι υποθέσεις των οποίων εκκρεμούσαν ακόμη. Διέγραψε έτσι με μια μονοκοντυλιά την ευρύτερη έρευνα που διενεργήθηκε ποτέ από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Economy
Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ρωσία 06.12.25

«Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για την Ουκρανία»

«Οποιαδήποτε ενέργεια (από την ΕΕ) με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, «θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», επισημαίνει ρώσος διπλωμάτης.

Σύνταξη
Αντιμεταναστευτική πολιτική 06.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες πάνω από 30 χωρών

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι «ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες». Αφορμή, η ένοπλη επίθεση εναντίον εθνοφρουρών την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
«Αδύναμη Ευρώπη» 05.12.25

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της Αριστεράς.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο