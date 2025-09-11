newspaper
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Η αστυνομία πηγαίνει στα Γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:02

Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Η αστυνομία πηγαίνει στα Γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Οι υπάλληλοι της Γερουσίας προειδοποιήθηκαν την Πέμπτη να μείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.

Σε μια προειδοποίηση προς το προσωπικό της Γερουσίας, η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε ότι «ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC). Το προσωπικό καλείται να μείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Semafor, Μπάργκερς Έβερετ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη στο Καπιτώλιο

Έντονη αστυνομική παρουσία στο Καπιτώλιο και συγκεκριμένα στα γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Αστυνομικοί με ποδήλατα έφτασαν άμεσα έξω από τα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Η ειδοποίηση εστάλη και σε email εργαζομένων οπότε είναι διασταυρωμένο πως υπάρχει απειλή.

To Fox αναφέρει πως υπήρξε απειλή για βόμβα

Σε ζωντανή σύνδεση του Fox αναφέρθηκε πως η αιτία του συναγερμού για την αστυνομία του Καπιτώλιου ήταν η απειλή βόμβας. Μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ οι αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ και κυρίως όσες είναι επιφορτισμένες με την φύλαξη υψηλών προσώπων, φέρονται να είναι σε συναγερμό.

Μετά την απόπειρα εναντίον Τραμπ προεκλογικά και την δολοφονία του ακροδεξιού influencer, υπάρχει αυξημένος φόβος στις αρχές αλλά και σε πολιτικούς για επανάληψη αντίστοιχων χτυπημάτων. Για παράδειγμα η Ρεπουμπλικανή Νάνσι Μέισι μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Καπιτώλιο, δήλωσε πως θα ξεκινήσει να οπλοφορεί όπου αυτό επιτρέπεται.

Εκπρόσωπος στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών στη Γερουσία επιβεβαίωσε την απειλή για βόμβα.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
Γερμανία: Πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους
Κόσμος 11.09.25
Κόσμος 11.09.25

Η Γερμανία πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους

Η Γερμανία μέσω του αρχηγού του στρατού φέρεται να ζητά 100.000 επιπλέον στρατιώτες για τους στόχους του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο δείχνει να προετοιμάζεται εντατικά εν μέσω κλίματος φόβου προς τη Ρωσία

Σύνταξη
«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
Economist 11.09.25

Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

O Economist εκτιμά ότι ο λόγος της ασυγχώρητης επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ είναι πως μια επίτευξη ειρήνης θα έριχνε τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Γερμανία: Πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους
Κόσμος 11.09.25

Η Γερμανία πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους

Η Γερμανία μέσω του αρχηγού του στρατού φέρεται να ζητά 100.000 επιπλέον στρατιώτες για τους στόχους του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο δείχνει να προετοιμάζεται εντατικά εν μέσω κλίματος φόβου προς τη Ρωσία

Σύνταξη
«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
Economist 11.09.25

Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

O Economist εκτιμά ότι ο λόγος της ασυγχώρητης επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ είναι πως μια επίτευξη ειρήνης θα έριχνε τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά
Η ομιλία στη ΔΕΘ 11.09.25

Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης - «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη ΔΕΘ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
