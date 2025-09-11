Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών

Οι υπάλληλοι της Γερουσίας προειδοποιήθηκαν την Πέμπτη να μείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.

Σε μια προειδοποίηση προς το προσωπικό της Γερουσίας, η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε ότι «ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC). Το προσωπικό καλείται να μείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Semafor, Μπάργκερς Έβερετ.

Senate staff just got an alert: «Capitol Police are responding to an incident at the Democratic National Committee (DNC) Headquarters. Staff are asked to remain clear of the police activity.» — Burgess Everett (@burgessev) September 11, 2025

Μεγάλη αστυνομική δύναμη στο Καπιτώλιο

Η ειδοποίηση εστάλη και σε email εργαζομένων οπότε είναι διασταυρωμένο πως υπάρχει απειλή.

To Fox αναφέρει πως υπήρξε απειλή για βόμβα

Σε ζωντανή σύνδεση του Fox αναφέρθηκε πως η αιτία του συναγερμού για την αστυνομία του Καπιτώλιου ήταν η απειλή βόμβας. Μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ οι αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ και κυρίως όσες είναι επιφορτισμένες με την φύλαξη υψηλών προσώπων, φέρονται να είναι σε συναγερμό.

Μετά την απόπειρα εναντίον Τραμπ προεκλογικά και την δολοφονία του ακροδεξιού influencer, υπάρχει αυξημένος φόβος στις αρχές αλλά και σε πολιτικούς για επανάληψη αντίστοιχων χτυπημάτων. Για παράδειγμα η Ρεπουμπλικανή Νάνσι Μέισι μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Καπιτώλιο, δήλωσε πως θα ξεκινήσει να οπλοφορεί όπου αυτό επιτρέπεται.

Εκπρόσωπος στην Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών στη Γερουσία επιβεβαίωσε την απειλή για βόμβα.