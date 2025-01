Ύποπτο όχημα έπεσε στο πεζοδρόμιο κοντά στο Καπιτώλιο – Υπό κράτηση ο οδηγός

Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα, ο οποίος, όπως ανέφεραν, οδήγησε το όχημά του σε πεζοδρόμιο κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, καθώς μετά τη φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 π.μ. (τοπική ώρα) στην περιοχή της Λεωφόρου Συντάγματος και της Τρίτης Οδού στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο οδηγός κατηύθυνε το ύποπτο όχημα κατά μήκος του πεζοδρομίου κοντά στο Peace Circle και σε μια χορταριασμένη περιοχή κοντά στην Λεωφόρο Συντάγματος και την Τρίτη Οδό.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) January 2, 2025

Our officers just responded to the area of Constitution Avenue and Third Street, NW, for a suspicious vehicle. Please avoid the area while we investigate. pic.twitter.com/V41d17xBh1

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αξιωματούχοι ζητούν από όλους να αποφεύγουν την περιοχή κοντά στη Λεωφόρο Συντάγματος και την Τρίτη Οδό.

Το περιστατικό αυτό συνέβη μία ημέρα αφότου ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού οδήγησε ένα φορτηγάκι σε πλήθος κόσμου που διασκέδαζε την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας 15 άτομα.

Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το Καπιτώλιο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Please continue to avoid the area near Constitution Avenue and Third Street, NW.

The following roads are closed, while we investigate the suspicious vehicle: pic.twitter.com/X05XjfuMpb

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) January 2, 2025