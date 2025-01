Βίντεο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στο πλήθος στη Ν. Ορλεάνη - Το προφίλ και οι αναρτήσεις του δράστη

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Νέα Ορλεάνη για να εξακριβωθούν τα κίνητρα του φερόμενου δράστη και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι.

Η επίθεση με αυτοκίνητο σε μεγάλο πλήθος που γιόρταζε την αλλαγή του χρόνου σε κεντρική συνοικία της πόλης ερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια αν και αρχικά το FBI είχε δηλώσει ακριβώς το αντίθετο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το προφίλ του φερόμενου δράστη, ενός 42χρονου Τεξανού βετεράνου του στρατού, και οι πρόσφατες αναρτήσεις του στις οποίες δήλωνε θαυμαστής του ISIS, την πρόθεσή του να σκοτώσει την οικογένειά του, κάνοντας ταυτόχρονα αναφορά στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και στο πρόσφατο διαζύγιό του.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 15 άτομα και τραυματίστηκαν δεκάδες. Ο φερόμενος δράστης είναι επίσης νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Βίντεο από το σημείο της επίθεσης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το αυτοκίνητο φαίνεται να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και να κατευθύνεται σκοπίμως στο σημείο όπου έχει συγκεντρωμένο κόσμο.

Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με τις αρχές να ερευνούν εάν υπάρχουν και άλλοι που εμπλέκονται στην επίθεση. Στο μοιραίο αυτοκίνητο εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις αρχές, μία ασπρόμαυρη σημαία του ISIS.

Το FBI ανέφερε ότι πραγματοποιεί στοχευμένες έρευνες σε σπίτια υπόπτων στη Νέα Ορλεάνη και σε άλλες πολιτείες αλλά και στο Χιούστον, σε τοποθεσία που συνδέεται με τον φερόμενο δράστη.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί κατασκευάστηκαν σε ένα Airbnb που νοικιάστηκε «για τον σκοπό αυτό», δήλωσε στο NBC η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα Λιζ Μάριλ. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ορλεάνης Ζαν-Πολ Μόρελ δήλωσε ότι ο ύποπτος διέμενε σε ένα Airbnb πριν από την επίθεση.

O 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ αραβικής καταγωγής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τέξας, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον στρατό – με θητεία και στο Αφγανιστάν -, ήταν πατέρας τριών παιδιών και με σημαντική επαγγελματική πορεία σε μεγάλες εταιρείες.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη WSJ, αντιμετώπιζε συσσωρευμένα χρέη και ένα αμφιλεγόμενο διαζύγιο. Γειτόνισσά του τον περιέγραψε ως ένα σχετικά «κλειστό» άνθρωπο αλλά πάντα πρόθυμο να βοηθήσει.

Ο ίδιος είχε αφήσει μήνυμα στη δουλειά του ότι θα επιστρέψει την 1η Ιανουαρίου. Την παραμονή νοίκιασε το αγροτικό φορτηγό και έπεσε πάνω στο πλήθος στη Νέα Ορλεάνη.

Ο φερόμενος τρομοκράτης είχε πάρει μετάλλιο για την προσφορά του στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας μετά τη θητεία του στο Αφγανιστάν, όπως και οι περισσότεροι βετεράνοι του στρατού που υπηρέτησαν στη χώρα της Ασίας.

Στην υπόθεση παραμένουν ακόμα πολλά θολά σημεία, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να εργαλειοποιήσει την τραγωδία για να προωθήσει τη ρατσιστική του πολιτική διασπείροντας fake news.

Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ στοχοποίησε τους μετανάστες ως υπεύθυνους για την επίθεση ενώ ο φερόμενος ως δράστης είναι Αμερικανός πολίτης.

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για «ειδεχθή» επίθεση και υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε «σύνδεση» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που έγινε με ηλεκτροκίνητο ημιφορτηγό της Ford, με την έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος (βίντεο, κάτω).

NEW: Video shows Tesla Cybertruck explosion at the Trump Hotel in Las Vegas. No word yet on the cause pic.twitter.com/tR9UabrsH4

— BNO News (@BNONews) January 1, 2025