Υπερψηφίστηκε στο ουγγρικό κοινοβούλιο η συνταγματική τροπολογία που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις της LGBTQ+ κοινότητας στην Ουγγαρία.

Ακτιβιστές κάνουν λόγο για «σημαντική κλιμάκωση» των επιθέσεων της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η τροπολογία πέρασε με την υποστήριξη του Όρμπαν και του ακροδεξιού κόμματός του, Fidesz, αλλά και βουλευτών άλλων κομμάτων.

14ο βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ 21 τάχθηκαν κατά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🟡 NOW: Hungary’s parliament has passed a law banning LGBT gatherings, including Pride events. The law, pushed by Viktor Orbán’s far-right Fidesz party, also allows for facial recognition technology to be used to identify and prosecute anyone who attends these now-banned events. pic.twitter.com/CtRjWwYsdM

Η συνταγματική τροπολογία ενσωματώνει την πρόσφατη απαγόρευση της ουγγρικής κυβέρνησης για τις εκδηλώσεις Pride, ανοίγοντας τον δρόμο στις αρχές της χώρας να χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να ταυτοποιούν τους παρευρισκόμενους σε τέτοιες συγκεντρώσεις και ενδεχομένως να τους επιβάλλουν πρόστιμα.

Η τροπολογία, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών, κατοχυρώνει επίσης την αναγνώριση μόνο δύο φύλων, παρέχοντας συνταγματική βάση για την άρνηση της ταυτότητας φύλου ορισμένων ανθρώπων στην Ουγγαρία.

Εν μέσω των επανειλημμένων ισχυρισμών του Όρμπαν για ξένη ανάμειξη στην πολιτική της χώρας, η τροπολογία επιτρέπει επίσης στην κυβέρνηση να αναστείλει προσωρινά την ουγγρική υπηκοότητα στην περίπτωση ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα που θεωρείται ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή την κυριαρχία της χώρας.

Η Ουγγρική Επιτροπή Ελσίνκι, οργάνωση για τα δικαιώματα, χαρακτήρισε την τροπολογία ως μέσο «νομοθέτησης του φόβου» στη χώρα της ΕΕ, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Αυτοί οι νόμοι αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση στις προσπάθειες της κυβέρνησης να καταστείλει τη διαφωνία, να αποδυναμώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εδραιώσει τη νομή της εξουσίας της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Momentum τόνισε τις ομοιότητες με τους περιορισμούς στη Ρωσία.

Όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Όρμπαν προσπάθησε να εμφανιστεί ως υπέρμαχος των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, εισάγοντας πολιτικές που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό των ομόφυλων ζευγαριών από την υιοθεσία παιδιών και την απαγόρευση οποιασδήποτε αναφοράς σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πριν από την ψηφοφορία της Δευτέρας, το Momentum απηύθυνε έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους Ούγγρους να συμμετάσχουν σε αποκλεισμό του κοινοβουλίου της χώρας, με την ελπίδα να εμποδίσει τους βουλευτές να ψηφίσουν τη νομοθεσία. «Ας τους εμποδίσουμε συλλογικά να μας οδηγήσουν στον δρόμο του Πούτιν και να μας στερήσουν την ελευθερία μας», ανέφερε.

Τη Δευτέρα, πολιτικοί της αντιπολίτευσης και άλλοι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν την είσοδο του γκαράζ του κοινοβουλίου, ενώ ορισμένοι χρησιμοποίησαν δεματικά για να δεθούν μεταξύ τους και απομακρύνθηκαν με τη βία από την Αστυνομία.

Η συνταγματική τροπολογία εγκρίθηκε σχεδόν ένα μήνα μετά την ταχύτατη έγκριση από τους βουλευτές ενός νόμου που απαγόρευε τις δημόσιες εκδηλώσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων. Από τότε χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους, αποκλείοντας γέφυρες και μεγάλες οδικές αρτηρίες με συνθήματα «δημοκρατία» και «η συνέλευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα» σε εβδομαδιαίες διαδηλώσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το HRW:

Lawmakers in Hungary are expected to vote in a controversial amendment that would enshrine in the constitutional law a recent ban on LGBT Pride events.

Hungary should repeal this law and other laws that brazenly violate the rights of LGBT people.pic.twitter.com/LvG0OOnbMf

— Human Rights Watch (@hrw) April 14, 2025