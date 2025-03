Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία κατέθεσε νομοσχέδιο με το οποίο στοχεύει να απαγορεύσει το φεστιβάλ Pride της Βουδαπέστης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο κυβερνητικός συνασπισμός συνεχίζει τις επιθέσεις του στην LGBTQ+ κοινότητα της χώρας.

Εκτός από την απαγόρευση του φεστιβάλ, το επίμαχο νομοσχέδιο θα επιτρέψει στις αρχές να χρησιμοποιούν την αναγνώριση προσώπου για να ταυτοποιούν τους συμμετέχοντες.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

New Hungarian bill tabled by the governing party rules Budapest Pride open air march illegal due to «violating the protection of minors», establishing a fine to all organizers as well as participants and allowing face recognition to be used to identify offenders. pic.twitter.com/RagtoXVM9Z

— Csaba Tóth (@tothcsabatibor) March 17, 2025