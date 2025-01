Μπάιντεν: Κάνει λόγο για ISIS και τυχόν σύνδεση Νέας Ορλεάνης και Λας Βέγκας

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ότι «μόλις μερικές ώρες πριν την επίθεση» που διέπραξε στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ο δράστης μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «βίντεο που υποδεικνύουν πως εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος» (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τζο Μπάιντεν κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο Καμπ Ντέιβιντ).

Τα βίντεο πιστοποιούν πως «ήθελε να σκοτώσει» κόσμο, πρόσθεσε ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Καμπ Ντέιβιντ.

Θύμισε πως βρέθηκε λάβαρο του ΙΚ μέσα στο λευκό ημιφορτηγό που χρησιμοποίησε, επικαλούμενος το FBI.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν η επίθεση με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη και η έκρηξη Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διευκρινίζοντας πως τίποτε δεν επιτρέπει να εξαχθεί τέτοιο συμπέρασμα «μέχρι στιγμής».

Ο κ. Μπάιντεν εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για την έκρηξη στο ηλεκτρικό όχημα, αποπειρώνται να διαπιστώσουν «αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση με την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη».

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν τίποτε ν’ αναφέρουν» για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, διευκρίνισε ο απερχόμενος πρόεδρος.

