«Σκόπιμη ενέργεια» λέει η αστυνομία για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη - Νεκρός ο δράστης, τι γνωρίζουμε για το μακελειό

Οι αρχές στη Νέα Ορλεάνη παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου μετά την αιματηρή επίθεση σε πολυσύχναστο μέρος της πόλης κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους ενώ άλλοι 35 έχουν τραυματιστεί.

Στις 03:15 (τοπική ώρα) ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε πλήθος κόσμου που διασκέδαζε στην Bourbon Street – φημισμένη για τη νυχτερινή της ζωή- με το γλέντι να μετατρέπεται σε σκηνικό φρίκης.

Αξιωματούχος των αστυνομικών αρχών δήλωσε στο CNN ότι ο δράστης είναι νεκρός.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Αν Κιρκπάτρικ η επίθεση ήταν σκόπιμη. Ανέφερε ακόμα ότι ο οδηγός του οχήματος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών τραυματίζοντας δύο εξ αυτών.

«Χθες το βράδυ, είχαμε πάνω από 300 αστυνομικούς εδώ. Ο δράστης πέρασε γύρω από τα οδοφράγματά μας προκειμένου να το πραγματοποιήσει αυτό (σσ την επίθεση). Ήταν αποφασισμένος να διαπράξει μακελειό», ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε:

«Επρόκειτο για έναν άνδρα που οδηγούσε ένα αγροτικό φορτηγό στην οδό Bourbon με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια. Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να πατήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε».

«Δεν επρόκειτο για κατάσταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ», δήλωσε η ίδια. «Αυτό ήταν πιο περίπλοκο και πιο σοβαρό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Ξεκινώντας η συνέντευξη Τύπου η δήμαρχος Λατόγια Καντρέλ έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση, ωστόσο στη συνέχεια η αξιωματικός του FBI που θα αναλάβει την έρευνα διευκρίνισε ότι «δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», σύμφωνα με το BBC.

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η Καντρέλ, σημειώνοντας ωστόσο ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

BREAKING 🚨 New Orleans Mayor LaToya Cantrell confirms it was a TERRORIST ATTACK on Bourbon Street, French Quarter in New Orleans, Louisiana.

A truck plowed into people celebrating New Year’s Eve & attacker then opened fire on survivors. #OpenBorders #Demspic.twitter.com/ZAJM8QIY93

— We The People🕯📜 Vancouver 🇨🇦🇺🇲 (@MadC0NSERVATIVE) January 1, 2025