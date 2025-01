Η επίθεση αυτή στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης έχει συγκλονίσει τον κόσμο, με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media να αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

O δράστης έπεσε με το φορτηγό που οδηγούσε πάνω στο πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά στην περίφημη Bourbon Street, προκαλώντας πανικό και χάος.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την ενέργεια του δράστη ως μια αποτρόπαια προσπάθεια «προκαλέσει σφαγή», κάτι που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις τρομακτικές συνέπειες για τα θύματα και τους αυτόπτες μάρτυρες.

Τα βίντεο από το σημείο του εγκλήματος καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης, με πολλούς ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τα κίνητρα του δράστη και να προχωρήσει στη σύλληψή του, ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης παραμένει στραμμένο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

MASS CASUALTY EVENT: Another vehicular mass casualty event has been reported, this one in New Orleans. Dozens have been injured and killed. More to follow in this thread.

