Αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες ανέφεραν μια μεγάλη έκρηξη και δύο μικρότερες κοντά στον Πύργο Τραμπ -στον οποίο είναι μέτοχος ο εκλεγείς πρόεδρος- στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, καθώς η τοπική αστυνομία έχει ήδη κληθεί στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι σημειώθηκε μια «τεράστια έκρηξη» κοντά στον πύργο Τραμπ στο Λας Βέγκας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως αιτιολογίας, η έξρηξη δεν έγινε στον Πύργο Τραμπ, αλλά στον προαύλιο χώρο.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από ντόπιους δείχνουν λευκό καπνό κάτι που εξηγεί πως κατά πάσα πιθανότητα η ηλεκτρική μπαταρία του Tesla Cyber Truck, έχει εκτεθεί στις φλόγες και έτσι εξηγούνται οι επόμενες εκρήξεις του οχήματος.

Υπό προϋποθέσεις, εξαιτίας γρήγορης φόρτισης οι μπαταρίες της Tesla μπορούν να εκραγούν, οι ασφαλιστικές όμως δεν το αντιμετωπίζουν ως συχνό κίνδυνο και δεν έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα στα οχήματα της Tesla. Το βέβαιο είναι πως οι μπαταρίες λιθίου και ειδικά των αυτοκινίτων είναι πολύ απαιτητικές στην πυρόσβεση και χρειάζονται τόνους νερού.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK

— ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025