Το FBI ερευνά αν το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη ήταν τρομοκρατική ενέργεια

Ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35, σε μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μια τρομοκρατική ενέργεια.

«Αυτός ο άνδρας προσπαθούσε να χτυπήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας Αν Κερκπάτρικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα. «Ήθελε κολασμένα να προκαλέσει το μακελειό και την καταστροφή που προκάλεσε».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:15 το πρωί τοπική ώρα στη διασταύρωση των οδών Κανάλ και Μπέρμπον κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, ανέφερε η δημοτική αρχή σε μια ανακοίνωση. Η Bourbon Street αποτελεί έναν ιστορικό τουριστικό προορισμό στη Γαλλική Συνοικία της πόλης, που προσελκύει μεγάλα πλήθη για τη μουσική και τα μπαρ της.

Η Κερκπάτρικ είπε ότι ο οδηγός άνοιξε πυρ εναντίον της αστυνομίας και πυροβόλησε δύο αστυνομικούς μέσα από το όχημά του. Οι αστυνομικοί βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε η ίδια.

Ο οδηγός πέθανε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, είπαν αξιωματούχοι.

«Γνωρίζουμε ότι ο δράστης σκοτώθηκε», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος της Νέας Ορλεάνης Όλιβερ Τόμας.

