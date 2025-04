Τα λεφτά του Σαλάχ και το top 5 στην Ευρώπη

Το σίριαλ αναφορικά με την παραμονή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Λίβερπουλ έλαβε τέλος πριν από λίγες μέρες, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.

Ο 32χρονος άσος των «κόκκινων» αποφάσισε να παραμείνει στο Άνφιλντ και η συγκεκριμένη εξέλιξη ενθουσίασε τους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου, καθώς ο Σαλάχ είναι από τους ηγέτες της ομάδας του λιμανιού.

Ο Αιγύπτιος άσος έβαλε την υπογραφή του σε νέο διετές συμβόλαιο με την Λίβερπουλ και οι εβδομαδιαίες αποδοχές του θα είναι 350.000 λίρες, ποσό αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, αλλά όχι αρκετό για να του χαρίσει μια θέση στο top 5 των πιο καλά αμειβόμενων παικτών στην Ευρώπη.

Η Λίβερπουλ έκανε μια μεγάλη αύξηση αποδοχών στον Σαλάχ, για να τον πείσει να υπογράψει νέο συμβόλαιο αλλά υπάρχουν παίκτες στις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες που κερδίζουν περισσότερα χρήματα από αυτά που θα κερδίζει ο διεθνής άσος της αγγλικής ομάδας.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Πολωνός σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος κερδίζει 536.006 λίρες την εβδομάδα και στην δεύτερη θέση ακολουθεί ο Νορβηγός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

