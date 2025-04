Ο Σαλάχ «έσπασε» μυθικό ρεκόρ των Ανρί και Χάαλαντ

Ακόμα δεν έχει… στεγνώσει η μελάνη από τις υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Σαλάχ με την Λίβερπουλ και ο Αιγύπτιος στράικερ της αγγλικής ομάδας έγραψε ιστορία.

Το σημερινό παιχνίδι των «κόκκινων» με την Γουέστ Χαμ θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο διεθνής άσος της Λίβερπουλ φιγουράρει στην κορυφή μιας σημαντικής λίστας.

Με την ασίστ που έδωσε στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το οποίο σημείωσε ο Ντίαζ στο 18’, έγινε ο παίκτης που έχει «ανάμιξη» στα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ (με την συμμετοχή 20 ομάδων).

Με αυτή την τελική πάσα ο Αφρικανός στράικερ είναι «μέσα» σε 45 γκολ για τους «κόκκινους» στην φετινή περίοδο και «έσπασε» το ρεκόρ που είχε ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί με 44, την αγωνιστική περίοδο 2002-2003, αλλά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ που είχε επίσης 44 την σεζόν 2022-2023.

Η παλιά μεγάλη δόξα των «κανονιέρηδων» είχε πετύχει 24 γκολ ενώ είχε και 20 ασίστ.

Ο Σαλάχ έχει πετύχει 27 γκολ ενώ έχει και 18 ασίστ, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας.

🇪🇬👑 Mo Salah breaks remarkable Premier League record with assist for Luis Diaz against West Hamhttps://t.co/SZE3INX3RQ pic.twitter.com/gpy843NiXL

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 13, 2025