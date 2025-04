Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ, η 10ετια και τα ρεκόρ που «κυνηγάει»

Ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ και αν τελικά θα έμπαινε και αυτός στην μακρά λίστα των top-class ποδοσφαιριστών που επιλέγουν τα «τρελά» λεφτά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Σαλάχ όμως επέλεξε να παραμείνει στην ομάδα της καριέρας του, στην Λίβερπουλ που από το 2017 έως και τις μέρες, και πλέον έως και το 2027 που διαρκεί το νέο του συμβόλαιο έχει «σημαδέψει» τη νέα της εποχή. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ είναι το σημείο αναφοράς της Λίβερπουλ που με τον Κλοπ στον πάγκο της άλλαξε την μοίρα της και επανήρθε στο προσκήνιο ως κορυφαία δύναμη του Αγγλικού ποδοσφαίρου, πρωταγωνιστώντας βεβαίως και στην Ευρώπη.

Ο Μο Σαλάχ που πάει «φουριόζος» για μια «χρυσή» 10ετία στο Άνφιλντ, έτοιμος να πανηγυρίσει φέτος το δεύτερο πρωτάθλημα με την Λίβερπουλ έχοντας ήδη κατακτήσει ένα Τσάμπιονς Λιγκ, ένα Διηπειρωτικό, ένα Κύπελλο, τρία Λιγκ Καπ και ένα Τσάριτι Σίλντ. Με την Λίβερπουλ έχει ζήσει μεγάλες χαρές αλλά και λύπες όπως χαμένοι ευρωπαϊκοί τελικοί και απώλεια της Πρέμιερ Λιγκ την τελευταία αγωνιστική.

To celebrate Salah’s renewal until 2027, check out his best Liverpool goal from every season ✨ pic.twitter.com/Qt0gpnnqYL

Στο πρόσωπο του η Λίβερπουλ βρήκε τον ηγέτη που έψαχνε και ο ίδιος την κορυφαία ομάδα που «έδεσε» μαζί της πετυχαίνοντας απίθανα πράγματα. Από την Βασιλεία, την πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη ερχόμενος από την Αίγυπτο ο Μο Σαλάχ έδειχνε πως είναι για μεγάλα πράγματα. Αυτό φάνηκε να το καταλαβαίνει η Τσέλσι που τον αγόρασε το 2014 αλλά μόνο για να τον κάνει… πάσα ως δανεικό σε Φιορεντίνα και Ρόμα καθώς δεν βρήκε χώρο για να του δώσει. Και κάπως έτσι το «δώρο» της Τσέλσι το «ξετύλιξε» η Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2017 όταν τότε όλα ξεκίνησαν με τον Αιγύπτιο, βασικό «όπλο» στην «μηχανή» του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο 2025 πλέον ο Μοχάμεντ Σαλάχ, η «μηχανή του γκολ» της Λίβερπουλ, που είναι πρώτος σκόρερ στην τρέχουσα σεζόν με 27 τέρματα, μετράει συνολικά 243 γκολ και 109 ασίστ σε 393 συμμετοχές με την φανέλα των reds. Από το 2017 που πήγε στην Λίβερπουλ έχει επιδόσεις στην Πρέμιερ Λιγκ που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος παίκτης στο ίδιο διάστημα. 182 γκολ, 267 συμμετοχές σε γκολ, 76 ασίστ, 481 δημιουργίες σε ανοικτό παιχνίδι, 1.025 σουτ και 2.489 επαφές μέσα στην περιοχή!

Ο Μο Σαλάχ που έχει μπροστά του και άλλες προκλήσεις, και άλλα ρεκόρ να «σπάσει» ξέχωρα από τους τίτλους που προφανώς θέλει να προσθέσει. Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα στο στόχαστρο του Σαλάχ, το οποίο είναι δεδομένο πως θα «σπάσει» είναι η κατάρριψη του ρεκόρ του Σέρχιο Αγουέρο ως ο μη Άγγλος παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ. Ήδη είναι παρέα με 184 και χρειάζεται ένα για να πάρει ολόδικό του το ρεκόρ. Ο Σαλάχ που κάπως έτσι θα γίνει ο 4ος σκόρερ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ κυνηγώντας τον Άντι Κόουλ που έχει 187 γκολ και τον Χάρι Κέιν με 213. Ο πρώτος όλων των εποχών είναι ο Άλαν Σίρερ με 260…

1 – Since Mo Salah joined Liverpool in 2017, no other player in the Premier League has more:

Goals (182)

Goal involvements (267)

Open play assists (76)

Open play chances created (481)

Shots (1,025)

Touches in the opp box (2,489)

Only. pic.twitter.com/u1MWhlVXvk

— OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2025