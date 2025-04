Νίκι Κατ: Κρεμασμένος βρέθηκε ο ηθοποιός – Λίγες μέρες πριν το θάνατο του είχε απλήρωτο ενοίκιο

Η απώλεια του σταρ του Dazed And Confused Νίκι Κατ σε ηλικία 54 ετών σόκαρε το Χόλιγουντ.

Σήμερα νέες πληροφορίες από το ΤΜΖ αποκαλύπτουν ότι ο Νίκκι Κατ βρέθηκε κρεμασμένος μέσα στο διαμέρισμά του στο Λος Άντζελες από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμενε, στις 8 Απριλίου.

Ο ιδιοκτήτης επισκέφτηκε το διαμέρισμα του Kατ περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα, λέγοντάς του ότι το ενοίκιο του είχε καθυστερήσει και ότι έπρεπε να το πληρώσει.

Ο ιδιοκτήτης επέστρεψε πέντε μέρες αργότερα, με την πόρτα του διαμερίσματος να είναι ανοιχτή.

Μέσα στο διαμέρισμα ο Κατ βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στην κρεβατοκάμαρά του.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας και ήταν νεκρός για μέρες πριν τον βρουν.

Γεννημένος στη Νότια Ντακότα, ο Κατ έκανε καριέρα σε παραγωγές του ανεξάρτητου κινηματογράφου και σε τηλεοπτικές σειρές από τη δεκαετία του ’80 ως παιδί θαύμα.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στις παραγωγές Monk, Νόμος και Τάξη και Boston Public και στον κινηματογράφο στα A Time to Kill, Sin City, Boiler Room, School of Rock και, φυσικά, το εξαιρετικά δημοφιλές Dazed and Confused.

Ο Νίκι Κατ είχε συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως τον Στίβεν Σόντερμπεργκ στο The Limey, τον Κρίστοφερ Νόλαν στο Insomnia και Σκοτεινό Ιππότη, τον Τζόελ Σουμάχερ στο Μπάτμαν και Ρόμπιν, τον Κουέντιν Ταραντίνο στο Death Proof και τον Ρόμπερτ Ροντίργκεζ στα Sin City και Planet Terror.

«Μπορούσες πάντα να βασίζεσαι στον Nίκι Κατ για πολλά πράγματα» έγραψε ο Ροντρίγκεζ στον αποχαιρετισμό του για τον φίλο και συνεργάτη του.

«Έρχονταν απίστευτα προετοιμασμένος για έναν ρόλο, ήταν γεμάτος εφευρετικές και δημιουργικές ιδέες που θα έκαναν τους χαρακτήρες του να ξεπηδήσουν από την οθόνη και να ενθουσιάσουν το κοινό. Ηταν πραγματικά σε άλλο επίπεδο ως ηθοποιός. Ο Nίκι ήταν γεμάτος χαρά μπροστά και πίσω από την κάμερα. Ένας αληθινός καλλιτέχνης. Ένας φίλος. Είναι πολύ λυπηρό να χάνεις τον Nίκι Κατ. Αλλά μπορώ μόνο να είμαι ευγνώμων που τον γνώρισα, δούλεψα μαζί του και τον έβλεπα να δημιουργεί τη δική του πραγματικά πρωτότυπη μαγεία που θα ζει για πάντα στο αγαπημένο του μέσο» πρόσθεσε.

«Το Λος Άντζελες σε κατασπαράζει»

Στο παρελθόν ο Κατ είχε μιλήσει για τους ρόλους του ως σκληρός στην οθόνη.

«Λειτούργησε κατά κάποιο τρόπο εναντίον μου, επειδή οι άνθρωποι με έβαλαν σε ταμπέλες. Αυτοί οι ρόλοι είναι ριψοκίνδυνοι. Για αυτό θέλω να είμαι ευέλικτος, για αυτό έχω πρότυπο τον Γκάρι Όλντμαν ή τον Λι Μάρβιν, ηθοποιοί που δεν έχουν ταμπέλες».

Ο Κατ είχε μιλήσει στους Los Angeles Times το 2002 για τη διαφορά ανάμεσα σε Λος Άντζελες και Νέας Υόρκης.

«Υπάρχει πόλυ απόγνωση στον αέρα στο Λος Άντζελες. Δεν είναι τόσο προφανές το άγχος στη στη Νέα Υόρκη», είχε πει τότε ο αείμνηστος ηθοποιός.

«Όλοι το παίζουν λίγο πιο cool εκεί και οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Νομίζω ότι ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ είχε αποκαλέσει την ατμόσφαιρα στο Λος Άντζελες ως ‘μοχθηρή και χαμηλού επιπέδου’. Κάποια στιγμή, αυτή η πόλη σε κατασπαράζει».