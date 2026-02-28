Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 28.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρόσεχε τις εντάσεις στο σπίτι, γιατί είναι κρίμα να σου δημιουργήσουν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα για το τίποτα, έτσι; Ακόμα κι αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο, πρέπει να αποφύγεις να το επισημάνεις. Άσε που μπορεί και να μην έχεις! Απόφυγε και τα σχόλια- εξυπνάδες και τις μπηχτές. Ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό, για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις είτε να επέκτεινες τους στόχους σου είτε να τους κάνεις πιο συγκεκριμένους. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί υπάρχει πίεση. Δεν είναι απαγορευτικό το να κινηθείς αυτόνομα, αλλά το να κινηθείς χωρίς πρόγραμμα. Άρα μην το κάνεις! Μην αγνοείς το φλερτ (μάλλον από τα παλιά), γιατί μπορεί αυτό να σε χαλαρώσει σήμερα.
Ταύρος
DO’S: Πρόσεχε πολύ τις συζητήσεις που κάνεις ήδη από το πρωί. Περιόρισε τα ειρωνικά σχόλια και απόφυγε να απαντήσεις σε οτιδήποτε κι αν ακούς, γιατί μπορεί να εκτεθείς χωρίς καν να το πάρεις χαμπάρι, έτσι; Εστίασε στα θέματα τόσο του σπιτιού όσο και της οικογένειας. Πάρε τον χρόνο σου, αν είναι να οργανωθείς ή και να ξεκουραστείς λίγο!
DON’TS: Μην παραμελείς τον προσωπικό σου χώρο, καθώς πρέπει να τον σουλουπώσεις. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, αν θες να δουλεύεις χωρίς πίεση. Στα επαγγελματικά, υπάρχει άγχος, αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις να σε ζορίσει ή να σε αποθαρρύνει, γιατί είναι κάτι παροδικό. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στο φλερτ, ειδικά αν είσαι μόνος.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε γιατί τα πράγματα είναι περίεργα σήμερα. Ας πούμε μπορεί να ακούσεις πολλά και διάφορα κι αυτά να σε αγχώσουν ή να σε εκνευρίσουν. Το παν είναι λοιπόν, αν όντως συμβεί αυτό, να κρατήσεις τις ανασφάλειες και τις φοβίες σου under control, γιατί αν ξεφύγουν, την «έκατσες»! Προσπάθησε να αποστασιοποιηθείς από τα πράγματα.
DON’TS: Μην πεις «όχι» σε επαφές, συναντήσεις και επικοινωνίες, γιατί αν καταφέρεις να δικτυωθείς, θα μπορέσεις και να προωθήσεις τα πλάνα σου, έτσι; Μην απαντάς με τρόπο που σε κάνει να φαίνεσαι κολλημένος λόγω του ότι είσαι προβληματισμένος σχετικά με διάφορα που βλέπεις κι ακούς. Παράλληλα, μην είσαι τόσο απρόσεκτος γενικώς.
Καρκίνος
DO’S: Πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ακόμα κι αν υπάρξουν στιγμές που νιώθεις λες και κάτι έχεις ξεχάσει ή λες και τα νεύρα σου χτυπάνε κόκκινο. Στο χέρι σου είναι να σε μαζέψεις! Εξέτασε λίγο πιο προσεκτικά τα οικονομικά σου. Εστίασε στα επαγγελματικά σου. Πες «ναι» σε κάποια πρόταση για ταξίδι (για το επόμενο διάστημα).
DON’TS: Μην επιζητάς να έχεις τον έλεγχο συγκεντρωμένο στα χέρια σου λόγω του ότι έχεις άγχος, γιατί, να ξέρεις, γίνεσαι πολύ κουραστικός. Τους γύρω σου δεν τους λυπάσαι; Μην πετάς ειρωνικά σχόλια σε άτομα που έχεις δανείσει χρήματα, νομίζοντας πως έτσι θα σου τα επιστρέψουν, γιατί ούτε καν. Απλά θα σου κόψουν την «καλημέρα», έτσι;
Λέων
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά (κι ανούσια) κι εστίασε στα της δουλειάς. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εκεί, πρέπει απλά να τις δεις και να τις αξιοποιήσεις. Προσάρμοσε τις συμβουλές που ακούς στα δικά σου δεδομένα, καθώς δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, σωστά; Πέρνα στην ενεργό δράση (αφού οργανώσεις σωστά τις κινήσεις σου).
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη δυσκολευτείς εσύ ούτε από κάποιες παρασκηνιακές δράσεις ορισμένων συναδέλφων, αλλά ούτε και από τις εντάσεις που προκύπτουν εκεί. Μην κωλώσεις να βοηθήσεις τα άτομα από το περιβάλλον σου που τα βλέπεις να είναι ολίγον τι αγχωμένα. Σε έχουν μεγάλη ανάγκη! Μη διστάσεις να εξωτερικεύσεις το πάθος σου.
Παρθένος
DO’S: Πρόσεχε τις εντάσεις μεταξύ εσού και των φίλων σου ή ατόμων που σας συνδέει η ομάδα. Μπορείς να μείνεις προσηλωμένος στον τρόπο που θες εσύ να γίνουν κάποια πράγματα. Απλά απόφυγε να εκνευριστείς με όσους δεν ψήνονται να «υποταχθούν» σε αυτόν. Πάρε αποστάσεις, προκειμένου να χαλαρώσεις. Ασχολήσου με τα χόμπι σου.
DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφραστείς. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μη αγχώνεσαι και μη ζορίζεσαι για δουλειές που είναι άνευ σημασίας. Αν φταίει το ότι τα άφησες για την τελευταία στιγμή, ποιος φταίει; Απάντησέ μου! Μην πιεστείς να τις τελειώσεις, γιατί δεν θα βγει. Μη χαώνεσαι.
Ζυγός
DO’S: Κανόνισε να δεις τους φίλους σου, καθώς η οποιαδήποτε επαφή μαζί τους μπορεί να σε χαλαρώσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και να σε κάνει να ανοιχτείς και να μοιραστείς τα όσα σε προβληματίζουν μαζί τους. Ακολούθησε τις συμβουλές τους και βρες την ψυχραιμία σου. Ίσως σου γίνει ξανά μία παλιά (ωφέλιμη) οικονομική πρόταση.
DON’TS: Μην είσαι στην τσίτα διαρκώς λόγω του ότι υπάρχουν εντάσεις στη δουλειά. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην απαντάς με ειρωνεία, γιατί αυτό δεν εκτιμάται. Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις από την παρατήρηση των παρασκηνιακών καταστάσεων. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα που στο παίζουν καλοί.
Σκορπιός
DO’S: Φέρε στο επίκεντρο τα εργασιακά σου. Ωστόσο οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου, για να μείνει χρόνος να ασχοληθείς και με τα ερωτικά. Εστίασε όμως και στο σπίτι σου, για να σταματήσει να σε αγχώνει αυτός ο τομέας. Απόφυγε να γίνεις καχύποπτος με τους γύρω σου, ακόμα και αν ακούς πράγματα που δεν σου γεμίζουν απόλυτα το μάτι.
DON’TS: Το ότι διαφωνείς με ορισμένα άτομα δεν είναι λόγος να νευριάζεις και να απαντάς ωμά. Μάλιστα δεν πρέπει να τους λες κατάμουτρα την αλήθεια, ακόμα κι αν έχεις δίκιο, γιατί έτσι δείχνεις ότι δεν έχεις ίχνος ενσυναίσθησης και δε σε νοιάζει το πόσο μπορεί να τους πληγώνεις. Δεν είπα να μην απαντάς, είπα απλά να μην προκαλείς εντάσεις.
Τοξότης
DO’S: Η αλήθεια είναι πως έχεις συλλέξει πολλές και πολύτιμες πληροφορίες. Το θέμα είναι να τις αξιοποιήσεις σωστά, έτσι ώστε να αποσυμφορήσεις την έντονη ατμόσφαιρα και όχι να την κάνεις ακόμα χειρότερη, έτσι; Επειδή θέλεις να χαλαρώσεις, θα σου προτείνω να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό. Οργάνωσε κάποιο ταξίδι (αλλά για αργότερα).
DON’TS: Μην κινηθείς επιθετικά, επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι η ένταση καλά κρατεί και σήμερα. Μην απαντάς απότομα, ειδικά αν δεν έχεις δώσει την ευκαιρία στους απέναντι να ολοκληρώσουν την σκέψη τους. Όσο και να νομίζεις ότι ξέρεις πού πάει η κουβέντα, μπορεί και να εκπλαγείς! Μην είσαι απρόσεκτος, πεισματάρης ή κολλημένος. Αυτά τα ολίγα!
Αιγόκερως
DO’S: Γιατί δε διοχετεύεις όλη σου την ένταση κάπου πιο δημιουργικά; Ίσως έτσι να σου βγει και το να κινηθείς πιο πρακτικά. Πρόσεχε το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί δεν θέλεις να βγει προς τα έξω έντονα κι αλλοπρόσαλλα, έτσι; Παρατήρησε τα συναισθήματά σου, για να μπορέσεις να τα κατανοήσεις κι έπειτα να τα οργανώσεις κάπως πιο σωστά.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε εντάσεις που αφορούν τα οικονομικά σου. Μη γίνεις ωμός κι απότομος στον τρόπο σου λόγω του ότι έχεις άγχος. Πρωτόγνωρο! Μην είσαι απρόσεκτος στο πώς μιλάς. Μην εκφράζεσαι αφιλτράριστα. Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις τα οικονομικά. Μην αρνείσαι το φλερτ, γιατί μπορείς να χαλαρώσεις μέσω αυτού.
Υδροχόος
DO’S: Άφησε τους φίλους σου, κάποιους συνεργάτες ή ακόμα και το ταίρι σου να σε στηρίξουν, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να δεις τα πράγματα λίγο πιο στοχευμένα. Παράλληλα, πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τα λόγια σου. Υπάρχει όμως φως στο τούνελ σχετικά με τα οικονομικά σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι τόσο απότομος ή και ειρωνικός στις απαντήσεις σου λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι απροετοίμαστος γενικώς, αν δεν θέλεις να αγχώνεσαι άσκοπα. Μην το ξεσπάς όμως αυτό σου το άγχος πάνω στους απέναντι, γιατί σίγουρα δεν θα σου βγει σε καλό.
Ιχθύες
DO’S: Φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα, και για να χαλαρώσεις, αλλά και για να δεις τις δουλειές σου να προχωράνε εύκολα και γρήγορα. Δέξου βοήθεια. Δεν είναι κακό! Κάνε κι εσύ κάτι, αν θέλεις να δεις τα οικονομικά σου να πηγαίνουν λίγο καλύτερα.Τακτοποίησε τις υποχρεώσεις σου και σταμάτα να τις αφήνεις για την τελευταία στιγμή. Ξεκουράσου!
DON’TS: Μην αφήσεις τα ψυχολογικά να σου κάνουν κουμάντο. Μην κάνεις σήμερα την υπέρβαση, γιατί υπάρχει κούραση κι ένταση. Δεν πρέπει να τα αφήσεις αυτά να σου αποσπάσουν την συγκέντρωση και την προσοχή από τις σημαντικές συζητήσεις που γίνονται ερήμην σου. Μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου δεξιά κι αριστερά. Τι φταίνε οι άλλοι;
- Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
- Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
- Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
- Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0: Τεράστια «γκέλα» για τους «χωριάτες» από την ουραγό
- Επεισοδιακή καταδίωξη 28χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – Τράκαρε τρία ΙΧ
- Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security στη Μεταμόρφωση
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 28.02.2026]
- Συνάντηση Ζελένσκι – Φίτσο για τη διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις