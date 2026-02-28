DO’S: Πρόσεχε τις εντάσεις στο σπίτι, γιατί είναι κρίμα να σου δημιουργήσουν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα για το τίποτα, έτσι; Ακόμα κι αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο, πρέπει να αποφύγεις να το επισημάνεις. Άσε που μπορεί και να μην έχεις! Απόφυγε και τα σχόλια- εξυπνάδες και τις μπηχτές. Ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό, για να χαλαρώσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις είτε να επέκτεινες τους στόχους σου είτε να τους κάνεις πιο συγκεκριμένους. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί υπάρχει πίεση. Δεν είναι απαγορευτικό το να κινηθείς αυτόνομα, αλλά το να κινηθείς χωρίς πρόγραμμα. Άρα μην το κάνεις! Μην αγνοείς το φλερτ (μάλλον από τα παλιά), γιατί μπορεί αυτό να σε χαλαρώσει σήμερα.