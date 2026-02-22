DO’S: Καλό είναι να μάθεις να βάζεις τα όριά σου τόσο στους απέναντι, όσο και στον ίδιο σου τον εαυτό. Με λίγα λόγια, πρέπει να μάθεις κάπου να σταματάς, ώστε να μπορείς να ηρεμείς και να αξιολογείς σωστά τις καταστάσεις. Άρα πάρε αποστάσεις, έστω μέχρι να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Έπειτα συνεχίζεις πάλι! Άκου προσεκτικά το ένστικτό σου.

DON’TS: Μην σε πιέζεις, για να πάρεις γρήγορα αποφάσεις. Ωστόσο μην επιτρέπεις και σε κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε κάνει να βιάζεσαι να αποφασίσεις κάτι που είναι οριστικό. Μην πιέζεις ούτε τις καταστάσεις να πάνε γρηγορότερα, απλά άστες και όπως βγουν. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μη δεχτείς επιστροφές από το παρελθόν.