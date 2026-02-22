Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [22.02 – 28.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλό είναι να μάθεις να βάζεις τα όριά σου τόσο στους απέναντι, όσο και στον ίδιο σου τον εαυτό. Με λίγα λόγια, πρέπει να μάθεις κάπου να σταματάς, ώστε να μπορείς να ηρεμείς και να αξιολογείς σωστά τις καταστάσεις. Άρα πάρε αποστάσεις, έστω μέχρι να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Έπειτα συνεχίζεις πάλι! Άκου προσεκτικά το ένστικτό σου.
DON’TS: Μην σε πιέζεις, για να πάρεις γρήγορα αποφάσεις. Ωστόσο μην επιτρέπεις και σε κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε κάνει να βιάζεσαι να αποφασίσεις κάτι που είναι οριστικό. Μην πιέζεις ούτε τις καταστάσεις να πάνε γρηγορότερα, απλά άστες και όπως βγουν. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μη δεχτείς επιστροφές από το παρελθόν.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στους φίλους και γίνε και πιο κοινωνικός. Σε παίρνει. Ωστόσο αυτό που πρέπει να ξέρεις, για να είσαι προετοιμασμένος, είναι ότι με το που σκάσει ο ανάδρομος Ερμής αυτά τα ξεχνάς! Εντάξει μπορείς να τα συνεχίσεις, απλά αποφεύγοντας να απογοητευτείς από τις παρεξηγήσεις που μπορεί να συμβούν μεταξύ εσού και των φίλων σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην απογοητευτείς, αν τυχόν δεις ότι κάποια από τα σχέδιά σου καθυστερούν ή αναβάλλονται και εντελώς. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου γενικώς ό,τι κι αν συμβεί. Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με άτομα που μπορεί να είχατε χαθεί το προηγούμενο διάστημα και να κάνεις κάτι, για να αναθερμάνεις το μεταξύ σας κλίμα.
Δίδυμοι
DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις στην ουσία των πραγμάτων- όσο κι αν δεν το θες- και να σταματήσεις να δουλεύεις με τρόπο τσαπατσούλικο. Καλό είναι, βέβαια, να ασχοληθείς με το μέλλον – στόχους σου, αλλά και με τον κοινωνικό σου περίγυρο. Έτσι μόνο θα τη βγάλεις καθαρή και δεν θα αγχωθείς σχετικά με τις επόμενες κινήσεις που καλείσαι να κάνεις.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην χάσεις τον μπούσουλα, αν δεις ότι ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν πως οτιδήποτε λες και οτιδήποτε κάνεις είναι επειδή έχεις καλή πρόθεση. Ή είναι στραβοί ή που δεν είναι οι ίδιοι καλοί άνθρωποι, αλλά εσένα τι σε κόφτει; Μη μένεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Ειδικά εσύ που είσαι ελεύθερο πουλί, ναι;
Καρκίνος
DO’S: Σταμάτα να είσαι στον κόσμο σου και προσγειώσου στην πραγματικότητα. Άλλαξε οπτική- τρόπο σκέψης, αφού βλέπεις ότι δεν σε ευνοούν τα ήδη υπάρχοντα. Οργάνωσε κάποιο ταξίδι ή ψάξε πληροφορίες για να διευρύνεις τις σπουδές σου. Όμως προτιμότερο είναι να τα σχεδιάσεις απλά και να τα πραγματοποιήσεις με το πέρας του ανάδρομου.
DON’TS: Μην κάνεις μεγάλες ή και σημαντικές μετακινήσεις. Ωστόσο αν δεν μπορείς να τις αποφύγεις, τότε μην απογοητευτείς από τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή και παρεξηγήσεις. Μη διστάσεις να αναθεωρήσεις λίγο τους στόχους σου, γιατί ενδεχομένως κάτι να έχει αλλάξει. εκεί Όσο να πεις κρίμα δεν είναι να κυνηγάς κάτι που δεν θες πια;
Λέων
DO’S: Εστίασε στην ένταση που νιώθεις να σε κυριεύει, καθώς αυτή τη φορά μπορεί και να σε βοηθήσει. Ίσως να αποτελέσει το κίνητρο, για να τα βάλεις όλα κάτω και να τα ξεκαθαρίσεις. Τα θέματα που σε απασχολούν σχετίζονται με κάποια μυστικά που έχεις και δεν θέλεις να μοιραστείς με κανέναν, με τα άγχη – φοβίες ή και με τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην κάνεις τώρα σημαντικές κινήσεις. Αντιθέτως προτίμησε να παραμείνεις στην απλή παρατήρηση των εξελίξεων. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες εκκαθαριστικές συζητήσεις, λαμβάνοντας όμως υπόψη οτιδήποτε σου λέει το ένστικτό σου. Πάντα σε βγάζει ασπροπρόσωπο, άρα γιατί να μην το ακούσεις;
Παρθένος
DO’S: Αυτές τις μέρες πρέπει να επικεντρωθείς στον τομέα των διαπροσωπικών σου σχέσεων, καθώς φαίνεται πως περνάει από σαράντα κύματα και χρειάζεται όλη σου την προσοχή. Σταμάτα να νιώθεις πως κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Ίσως αυτό να είναι αντανάκλαση του φόβου σου, έτσι; Παράλληλα, πάρε αποστάσεις, για να μείνεις ψύχραιμος.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συνεννοήσεις που κάνεις, γιατί και περίεργες είναι, αλλά και ανάδρομο Ερμή έχουμε! Μην προσπαθείς να επιβληθείς, ας πούμε, γιατί δεν θα βγει σε καλό. Μην κωλώνεις να δείξεις τα συναισθήματά σου. Μην απογοητευτείς αν δεν δεις τα πλάνα σου να πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα. Βρήκες στιγμή κι εσύ!
Ζυγός
DO’S: Ίσως υπάρξουν κάποια μπερδέματα στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου ή ίσως υπάρξουν κάποιες αναποδιές που σχετίζονται με δουλειές που κάνεις αυτή την στιγμή στο σπίτι. Όσο δύσκολο κι αν είναι θέλω να αποφύγεις το άγχος. Τσέκαρε τις συνήθειες που έχεις αυτή την στιγμή, γιατί δεν ξέρω αν είναι όλες ωφέλιμες.
DON’TS: Μην ασχολείσαι με τίποτα που δεν είναι μεγάλης σημασίας, γιατί αυτό σου αποσπάει την προσοχή από κάτι που είναι σημαντικότερο. Τον εαυτό σου εννοώ! Άρα μην αναβάλλεις αυτή την συνδρομή που θες να ξεκινήσεις στο γυμναστήριο ή την ενασχόληση με κάτι που σε ανεβάζει ψυχολογικά. Μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές.
Σκορπιός
DO’S: Σταμάτα να κυκλοφορείς με τα μούτρα στο πάτωμα και να το παίζεις σοβαρός. Κοινώς κάνε πράγματα που σε γεμίζουν χαρά, για να δεις και την άλλη πλευρά της ζωής, την πιο ανέμελη! Μπορείς, λοιπόν, να βγεις από το σπίτι και να διασκεδάσεις. Μπορείς να γίνεις πιο δημιουργικός. Αγνόησε αυτούς που σε κοιτάνε με μισό μάτι. Ποιος τους ρώτησε;
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάποιο καινούργιο χόμπι ή ακόμα και να πιάσεις ξανά κάποιο παρελθοντικό που από βλακεία σου σταμάτησες! Μη διστάσεις να ασχοληθείς και με κάτι που είναι κάπως πιο καλλιτεχνικό, καθώς γιατί όχι; Στα ερωτικά, μην φοβάσαι- ντρέπεσαι να κάνεις κάποια όμορφη κίνηση προς εκείνο το άτομο που σε ενδιαφέρει.
Τοξότης
DO’S: Φρόντισε τον εαυτό σου και μετά τους ανθρώπους γύρω σου, καθώς αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος, για να αποσυμφορήσεις την ατμόσφαιρα από την ένταση που επικρατεί. Άρα πρέπει να σκεφτείς διπλά την κακή κουβέντα που θέλεις να ξεστομίσεις λόγω του ότι έχεις νεύρα! Και πότε δεν έχεις; Στα ερωτικά, πρέπει να γίνεις πιο τρυφερός.
DON’TS: Μην τα βροντήξεις, επειδή υπάρχει ανάδρομος Ερμής και δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Μπορείς, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος για αναποδιές. Σε παίρνει να ρισκάρεις; Δε νομίζω! Μη χάνεις την υπομονή σου λοιπόν, καθώς οι καλύτερες μέρες θα έρθουν! Μην απογοητευτείς από τα εμπόδια- παρεξηγήσεις στο σπίτι ή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Πρόσεχε τι και πώς το λες, γιατί οι κουβέντες σου έχουν μεγάλη βαρύτητα και «μένουν» σε όσους τις ακούν. Φίλτραρε σωστά, όμως, και όσα ακούς, γιατί επικρατεί πολύ αχρειασιά γενικώς. Τα μάτια σου πρέπει να είναι δεκατέσσερα, καθώς δεν θες να χαωθείς από τα μπερδέματα στην επικοινωνία ή από τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις σου.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην εστιάζεις στην λογική και μόνο, γιατί καλό είναι κάποιες φορές να ξεφεύγεις λίγο από αυτό. Πώς αλλιώς θα διαβάσεις πίσω από τις λέξεις που ακούς; Αναρωτιέμαι! Μην χάνεις την φαντασία ή και τη δημιουργικότητά σου. Μη διστάσεις να ψαχτείς σχετικά με τις σπουδές ή την γνώση, αν αυτό σε απασχολεί.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις τα κεκτημένα σου, καθώς ορισμένοι θέλουν να παρέμβουν και να σου αρπάξουν τη μπουκιά μέσα από το στόμα. Βέβαια αυτό μπορεί να μπουστάρει και την αυτοπεποίθησή σου. Ξέρεις, το να δεις πόσα έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής! Οργανώσου όσο καλύτερα γίνεται. Ασχολήσου μόνο με ό,τι αξίζει αληθινά.
DON’TS: Μην αγχωθείς, αν στα οικονομικά υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, καθώς ανάδρομος Ερμής is calling! Μην αφήνεις τις ανασφάλειές σου να παίρνουν το πάνω χέρι. Μη διστάσεις να δεις ξανά τους στόχους σου, καθώς πρέπει να σταματήσεις να κυνηγάς πράγματα που δεν θέλεις πια. Τι Υδροχόος θα ήσουν, αν δεν είχες τόσες αντιφάσεις;
Ιχθύες
DO’S: Θέσε όρια και κανόνες. Σταμάτα να πιέζεις καταστάσεις και πήγαινε με την ροή. Πρόσεχε πολύ τι λες, αλλά και πώς το λες, γιατί ενδέχεται πολλοί να μπερδευτούν. Φταίει κι ο ανάδρομος Ερμής βέβαια! Πάτησε τα πόδια σου στη γη και σταμάτα να ταξιδεύεις- ή έστω και απλά το μυαλό σου. Στα ερωτικά, δείξε την ευαίσθητη πλευρά σου. Γιατί όχι;
DON’TS: Μη βάζεις την λογική σου πάνω από όλα, καθώς αυτή την εβδομάδα δεν είναι κάτι που θα σε ωφελήσει, έτσι; Παράλληλα, μην υπεραναλύεις τα συναισθήματά σου, καθώς έτσι χάνεται η μαγεία. Το σημαντικό είναι να τα νιώσεις στο πετσί σου. Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε δεν σε καλύπτει πια, καθώς χάνεις τσάμπα χρόνο από τα σημαντικά.
