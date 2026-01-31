Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Φεβρουάριος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ήρθε η ώρα να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα και γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Άρα σταμάτα να έχεις αυταπάτες. Βλάπτουν σοβαρά την υγεία! Πάρε σημαντικές αποφάσεις, αλλιώς πέσε και κοιμήσου! Πάντως ήρθε η ώρα, για να αναλάβεις τις ευθύνες των πράξεων και των επιλογών σου. Νόμιζες ότι θα ξεφεύγεις; Όλα έρχονται με ένα price!
DON’TS: Μην τα ρίχνεις όλα στον αυθορμητισμό σου, γιατί φταις. Απλά τα πράγματα! Μην κρατάς δίπλα σου άτομα που έπρεπε να έχουν φύγει χθες κανονικά. Μην αφήνεις τα οικονομικά χωρίς διαχείριση, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να περιορίσεις το άγχος και τα φίδια που σε ζώνουν. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην έχεις απαιτήσεις που αγγίζουν ταβάνι!
Ταύρος
DO’S: Έχεις αρκετές ευκαιρίες να ανακάμψεις, αρκεί να τις δεις και να σταματήσεις να κινείσαι με γνώμονα την αβεβαιότητα, έτσι; Έτσι! Εσύ, βέβαια, πρέπει και να βρεις την κατεύθυνση που θέλεις να χαράξεις, αλλά και τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις γύρω σου. Ωστόσο κράτα στο μυαλό σου πως όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία και χωρίς καμία πίεση!
DON’TS: Μην τις φοβάσαι τόσο πολύ τις αλλαγές, καθώς είναι αναπόφευκτες. Το θετικό είναι, πάντως, πως μπορούν να σε βγάλουν από την (καταπιεστική) ζώνη ασφαλείας σου κι αυτό είναι άκρως θετικό! Μην είσαι απρόσεκτος, αν θέλεις να βγάλεις μία βελτιωμένη, κοινωνική εικόνα προς τα έξω. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλουν να σου παρέχουν οι φίλοι σου.
Δίδυμοι
DO’S: Τα κεφάλια μέσα και ώρα για αναπροσαρμογή στόχων και προτεραιοτήτων. Αν θες να σου πάει καλά ο μήνας, αυτό! Αυτή η αλλαγή να ξέρεις πως θα φανεί στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ωστόσο φρόντισε να είσαι κι εσύ λίγο πιο προσεκτικός σε όσα λες και κάνεις, ναι; Άνοιξε νέους κύκλους, για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να πας ψηλά.
DON’TS: Μην πεις «όχι» σε κάτι σχετικό με τις γνώσεις, τη μετεκπαίδευση ή και τις μετακινήσεις. Μην αφήνεις στην τύχη τους τα θέματα που σχετίζονται με τον νόμο. Μη μένεις κολλημένος σε κάποιες (παλιακές) απόψεις που είχες πριν οκτακόσια χρόνια. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο, καθώς, άλλωστε, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο πι και φι!
Καρκίνος
DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο αυταρχικός όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να αποδεσμευτείς από οποιαδήποτε φωνούλα σου λέει πως το να έχεις εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων συγκεντρωμένο στα χέρια σου, συνεπάγεται και συναισθηματική ασφάλεια, έτσι; Άρα άκουσε τι έχουν να πουν και οι γύρω σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τα οικονομικά και τα ερωτικά σου θέματα απλά να εξελίσσονται όπως να’ ναι, γιατί έτσι μην περιμένεις ηρεμία, τάξη και ασφάλεια στη ζωή σου! Καίριες παρεμβάσεις χρειάζονται. Τίποτα άλλο! Μη μένεις κολλημένος σε θέματα που σου έχουν γίνει κάτι σαν εξάρτηση ή δεν σε εξυπηρετούν πια. Μη γίνεσαι υπερβολικός χωρίς λόγο.
Λέων
DO’S: Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί ο μήνας σε ωθεί να κάνεις ανακατατάξεις. Άρα να βαρεθείς, δεν παίζει! Αποφάσισε το πώς θες να συστήνεσαι στους απέναντι και μετά πέρνα σε αυτό. Άντε γιατί με ορισμένους έχετε παραγνωριστεί! Σταμάτα πια να φέρεσαι εγωιστικά και να τα εξετάζεις όλα μονόπλευρα. Ωστόσο το ίδιο να απαιτείς κι από τους άλλους, έτσι;
DON’TS: Αν δεν έχεις κάνει ξεκάθαρους τους στόχους σου κι αν δεν έχεις πειθαρχία, τότε πώς θέλεις να εξελιχθείς; Μην αγχώνεσαι για πράγματα που δεν άπτονται στην σφαίρα επιρροής ή στη δικαιοδοσία σου. Κοινώς αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τότε μην κλαίγεσαι γι’ αυτό. Στα επαγγελματικά, πάντως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα πάνε καλά!
Παρθένος
DO’S: Πρέπει να αλλάξεις τόσο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαμορφώσεις αλλιώς το πρόγραμμα, για να τα προλάβεις όλα. Γίνε πιο σοβαρός και ώριμος, όταν κάνεις κινήσεις σχετικές με τα οικονομικά. Άλλο πάλι και τούτο!
DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία για εξέλιξη να πάει χαμένη. Στα επαγγελματικά, μην αδιαφορείς για τις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που έχεις στον χώρο αυτό. Μην συνεχίσεις με συνήθειες που σε κουράζουν και δεν προάγουν την εξέλιξη που θέλεις να έχεις. Μη χαώνεσαι ανάμεσα στη λογική και στα συναισθήματα.
Ζυγός
DO’S: Πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω και να οργανωθείς, γιατί κάπου το έχεις χάσει. Καλά κι αυτό πρέπει να το βρεις, για να μην το ξανά χάσεις, έτσι; Επειδή έχεις μεγάλη ανάγκη να εκφραστείς και να περάσεις καλά, σου προτείνω να ενισχύσεις τις δημιουργικές σου ιδέες. Στα επαγγελματικά, γίνε λίγο πιο σοβαρός, πιο υπεύθυνος και βάλε και όρια. Σημαντικό!
DON’TS: Μην αποφεύγεις κάποιες ζόρικες συζητήσεις, απλά και μόνο επειδή κωλώνεις. Ότι να’ ναι! Μην αγνοείς τα όσα σε φθείρουν, γιατί πρέπει να τα λύσεις, ώστε να ηρεμήσεις. Ψυχικά κυρίως. Βέβαια αυτό μπορεί να σχετίζεται και με τα οικονομικά σου. Μη νευριάζεις για πράγματα που δεν ορίζεις. Μην απαιτείς οι άλλοι να σε ακολουθούν πάντα!
Σκορπιός
DO’S: Πέταξε από πάνω σου κάποιες αντιλήψεις (ή προκαταλήψεις) που σε επηρεάζουν ψυχολογικά. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα απρόοπτα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Βελτίωσε τις συνθήκες στο περιβάλλον σου, για να φέρεις την ασφάλεια και την σταθερότητα στη ζωή σου – επιτέλους! Άσε την ένταση στην άκρη.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι αναβλητικός, γιατί γίνεσαι και σπαστικός. Μην είσαι τόσο large όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου σου. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου μεν, μη διστάσεις να βάλεις και τη δημιουργικότητά σου στο παιχνίδι δε. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δεθείς, γιατί δεν ξέρεις ακόμα τι θέλει και η άλλη πλευρά.
Τοξότης
DO’S: Υπάρχουν πολλά ζητήματα γύρω σου τα οποία πρέπει να αναθεωρήσεις. Αυτό μετράει και για τον τρόπο που σκέφτεσαι και επικοινωνείς, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παίρνεις ή ανακοινώνεις τις αποφάσεις σου. Σταμάτα πια να αμελείς τα πράγματα που πρέπει να γίνουν…χθες! Άφησε τα νέα δεδομένα να αλλάξουν και το δικό σου mindset.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις καινούργιες επαφές, μετακινήσεις ή ακόμα και να εκμεταλλευτείς τις πληροφορίες που τυχαία – και καλά – φτάνουν σε εσένα! Μην αγνοείς το οτιδήποτε σχετίζεται με την έκφρασή σου ή με τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τη βελτιώσεις τέλος πάντων. Μην ασχολείσαι τόσο με πράγματα που σε κουράζουν ακραία πολύ!
Αιγόκερως
DO’S: Πρέπει να σταματήσεις πια να φοβάσαι να κάνεις κάποια άκρως σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Γνώμη, που δεν καταλαβαίνω, τι ακριβώς φοβάσαι; Πάντως μπορείς σίγουρα να αλλάξεις πολλά πράγματα γύρω σου, έτσι ώστε να νιώσεις ασφαλής μέσα στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Όμως αλλαγές απαιτούν τόσο οι αξίες, όσο και τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την αισιοδοξία που νιώθεις. Μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες σε σημείο που να γκρεμίζουν τον ρεαλισμό που υπάρχει μέσα σου. Μη γίνεσαι ανεύθυνος. Ώχου πια! Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάποια πιο δημιουργική δραστηριότητα, για να χαλαρώσεις. Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε που πραγματικά δεν αξίζει!
Υδροχόος
DO’S: Νομίζω πως πρέπει να σφίξεις τα δόντια αυτόν τον μήνα και να κλείσεις οριστικά κάποιους κύκλους, καθώς μόνο έτσι θα δημιουργηθεί χώρος, για να ανοίξουν κάποιοι καινούριοι και πιο ωφέλιμοι. Καλό θα ήταν να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεσαι και μετά να συστηθείς εκ νέου. Ο λόγος σου πρέπει να αποκτήσει κύρος. Βρες τον τρόπο!
DON’TS: Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, αν δεν έχεις το μυαλό σου καλά μέσα στο κεφάλι σου!- πότε και πώς θα γίνει αυτό; Στα επαγγελματικά, μπορείς να κλείσεις συμφέρουσες συμφωνίες, αν δε μαλ@κιστείς. Μη μένεις στα λόγια, καθώς κάποτε πρέπει να τα κάνεις και πράξη. Μην χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα. Μη γίνεσαι ανεύθυνος.
Ιχθύες
DO’S: Καλό είναι να αφήσεις τα πολλά πολλά και να κλειστείς στον εαυτό σου. Αυτό γιατί πρέπει να βρεις τόσο το νόημα που κάπου έχει χαθεί, αλλά και τις ισορροπίες ( που επίσης έχουν χαθεί, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση). Έτσι ίσως μπορέσεις να έρθεις σε ωφέλιμες για σένα συνειδητοποιήσεις. Σε αυτό συμβάλουν και κάποιες αποκαλύψεις που γίνονται.
DON’TS: Θα σε παρακαλέσω να μην πετάς στα σύννεφα, όταν ασχολείσαι με τα οικονομικά σου. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε μην γκρινιάζεις συνεχώς πως δεν νιώθεις οικονομικά ασφαλής. Μη διστάσεις να κάνεις πιο ξεκάθαρες στις προθέσεις σου, καθώς αυτό θα ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με το ποιοι θέλουν και μπορούν να μείνουν δίπλα σου.
