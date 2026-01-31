magazin
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Φεβρουάριος 2026]
Μηνιαία 31 Ιανουαρίου 2026, 13:45

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Φεβρουάριος 2026]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ήρθε η ώρα να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα και γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Άρα σταμάτα να έχεις αυταπάτες. Βλάπτουν σοβαρά την υγεία! Πάρε σημαντικές αποφάσεις, αλλιώς πέσε και κοιμήσου! Πάντως ήρθε η ώρα, για να αναλάβεις τις ευθύνες των πράξεων και των επιλογών σου. Νόμιζες ότι θα ξεφεύγεις; Όλα έρχονται με ένα price!

DON’TS: Μην τα ρίχνεις όλα στον αυθορμητισμό σου, γιατί φταις. Απλά τα πράγματα! Μην κρατάς δίπλα σου άτομα που έπρεπε να έχουν φύγει χθες κανονικά. Μην αφήνεις τα οικονομικά χωρίς διαχείριση, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να περιορίσεις το άγχος και τα φίδια που σε ζώνουν. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην έχεις απαιτήσεις που αγγίζουν ταβάνι!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Έχεις αρκετές ευκαιρίες να ανακάμψεις, αρκεί να τις δεις και να σταματήσεις να κινείσαι με γνώμονα την αβεβαιότητα, έτσι; Έτσι! Εσύ, βέβαια, πρέπει και να βρεις την κατεύθυνση που θέλεις να χαράξεις, αλλά και τι ακριβώς πρέπει να αλλάξεις γύρω σου. Ωστόσο κράτα στο μυαλό σου πως όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία και χωρίς καμία πίεση!

DON’TS: Μην τις φοβάσαι τόσο πολύ τις αλλαγές, καθώς είναι αναπόφευκτες. Το θετικό είναι, πάντως, πως μπορούν να σε βγάλουν από την (καταπιεστική) ζώνη ασφαλείας σου κι αυτό είναι άκρως θετικό! Μην είσαι απρόσεκτος, αν θέλεις να βγάλεις μία βελτιωμένη, κοινωνική εικόνα προς τα έξω. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλουν να σου παρέχουν οι φίλοι σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Τα κεφάλια μέσα και ώρα για αναπροσαρμογή στόχων και προτεραιοτήτων. Αν θες να σου πάει καλά ο μήνας, αυτό! Αυτή η αλλαγή να ξέρεις πως θα φανεί στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ωστόσο φρόντισε να είσαι κι εσύ λίγο πιο προσεκτικός σε όσα λες και κάνεις, ναι; Άνοιξε νέους κύκλους, για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να πας ψηλά.

DON’TS: Μην πεις «όχι» σε κάτι σχετικό με τις γνώσεις, τη μετεκπαίδευση ή και τις μετακινήσεις. Μην αφήνεις στην τύχη τους τα θέματα που σχετίζονται με τον νόμο. Μη μένεις κολλημένος σε κάποιες (παλιακές) απόψεις που είχες πριν οκτακόσια χρόνια. Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο, καθώς, άλλωστε, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο πι και φι!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο αυταρχικός όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να αποδεσμευτείς από οποιαδήποτε φωνούλα σου λέει πως το να έχεις εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων συγκεντρωμένο στα χέρια σου, συνεπάγεται και συναισθηματική ασφάλεια, έτσι; Άρα άκουσε τι έχουν να πουν και οι γύρω σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τα οικονομικά και τα ερωτικά σου θέματα απλά να εξελίσσονται όπως να’ ναι, γιατί έτσι μην περιμένεις ηρεμία, τάξη και ασφάλεια στη ζωή σου! Καίριες παρεμβάσεις χρειάζονται. Τίποτα άλλο! Μη μένεις κολλημένος σε θέματα που σου έχουν γίνει κάτι σαν εξάρτηση ή δεν σε εξυπηρετούν πια. Μη γίνεσαι υπερβολικός χωρίς λόγο.

Λέων

Λέων

DO’S: Έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί ο μήνας σε ωθεί να κάνεις ανακατατάξεις. Άρα να βαρεθείς, δεν παίζει! Αποφάσισε το πώς θες να συστήνεσαι στους απέναντι και μετά πέρνα σε αυτό. Άντε γιατί με ορισμένους έχετε παραγνωριστεί! Σταμάτα πια να φέρεσαι εγωιστικά και να τα εξετάζεις όλα μονόπλευρα. Ωστόσο το ίδιο να απαιτείς κι από τους άλλους, έτσι;

DON’TS: Αν δεν έχεις κάνει ξεκάθαρους τους στόχους σου κι αν δεν έχεις πειθαρχία, τότε πώς θέλεις να εξελιχθείς; Μην αγχώνεσαι για πράγματα που δεν άπτονται στην σφαίρα επιρροής ή στη δικαιοδοσία σου. Κοινώς αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τότε μην κλαίγεσαι γι’ αυτό. Στα επαγγελματικά, πάντως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα πάνε καλά!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρέπει να αλλάξεις τόσο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαμορφώσεις αλλιώς το πρόγραμμα, για να τα προλάβεις όλα. Γίνε πιο σοβαρός και ώριμος, όταν κάνεις κινήσεις σχετικές με τα οικονομικά. Άλλο πάλι και τούτο!

DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία για εξέλιξη να πάει χαμένη. Στα επαγγελματικά, μην αδιαφορείς για τις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που έχεις στον χώρο αυτό. Μην συνεχίσεις με συνήθειες που σε κουράζουν και δεν προάγουν την εξέλιξη που θέλεις να έχεις. Μη χαώνεσαι ανάμεσα στη λογική και στα συναισθήματα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω και να οργανωθείς, γιατί κάπου το έχεις χάσει. Καλά κι αυτό πρέπει να το βρεις, για να μην το ξανά χάσεις, έτσι; Επειδή έχεις μεγάλη ανάγκη να εκφραστείς και να περάσεις καλά, σου προτείνω να ενισχύσεις τις δημιουργικές σου ιδέες. Στα επαγγελματικά, γίνε λίγο πιο σοβαρός, πιο υπεύθυνος και βάλε και όρια. Σημαντικό!

DON’TS: Μην αποφεύγεις κάποιες ζόρικες συζητήσεις, απλά και μόνο επειδή κωλώνεις. Ότι να’ ναι! Μην αγνοείς τα όσα σε φθείρουν, γιατί πρέπει να τα λύσεις, ώστε να ηρεμήσεις. Ψυχικά κυρίως. Βέβαια αυτό μπορεί να σχετίζεται και με τα οικονομικά σου. Μη νευριάζεις για πράγματα που δεν ορίζεις. Μην απαιτείς οι άλλοι να σε ακολουθούν πάντα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πέταξε από πάνω σου κάποιες αντιλήψεις (ή προκαταλήψεις) που σε επηρεάζουν ψυχολογικά. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα απρόοπτα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Βελτίωσε τις συνθήκες στο περιβάλλον σου, για να φέρεις την ασφάλεια και την σταθερότητα στη ζωή σου – επιτέλους! Άσε την ένταση στην άκρη.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι αναβλητικός, γιατί γίνεσαι και σπαστικός. Μην είσαι τόσο large όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου σου. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου μεν, μη διστάσεις να βάλεις και τη δημιουργικότητά σου στο παιχνίδι δε. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δεθείς, γιατί δεν ξέρεις ακόμα τι θέλει και η άλλη πλευρά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Υπάρχουν πολλά ζητήματα γύρω σου τα οποία πρέπει να αναθεωρήσεις. Αυτό μετράει και για τον τρόπο που σκέφτεσαι και επικοινωνείς, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παίρνεις ή ανακοινώνεις τις αποφάσεις σου. Σταμάτα πια να αμελείς τα πράγματα που πρέπει να γίνουν…χθες! Άφησε τα νέα δεδομένα να αλλάξουν και το δικό σου mindset.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις καινούργιες επαφές, μετακινήσεις ή ακόμα και να εκμεταλλευτείς τις πληροφορίες που τυχαία – και καλά – φτάνουν σε εσένα! Μην αγνοείς το οτιδήποτε σχετίζεται με την έκφρασή σου ή με τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τη βελτιώσεις τέλος πάντων. Μην ασχολείσαι τόσο με πράγματα που σε κουράζουν ακραία πολύ!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να σταματήσεις πια να φοβάσαι να κάνεις κάποια άκρως σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Γνώμη, που δεν καταλαβαίνω, τι ακριβώς φοβάσαι; Πάντως μπορείς σίγουρα να αλλάξεις πολλά πράγματα γύρω σου, έτσι ώστε να νιώσεις ασφαλής μέσα στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Όμως αλλαγές απαιτούν τόσο οι αξίες, όσο και τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει την αισιοδοξία που νιώθεις. Μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες σε σημείο που να γκρεμίζουν τον ρεαλισμό που υπάρχει μέσα σου. Μη γίνεσαι ανεύθυνος. Ώχου πια! Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάποια πιο δημιουργική δραστηριότητα, για να χαλαρώσεις. Μην ασχολείσαι με οτιδήποτε που πραγματικά δεν αξίζει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Νομίζω πως πρέπει να σφίξεις τα δόντια αυτόν τον μήνα και να κλείσεις οριστικά κάποιους κύκλους, καθώς μόνο έτσι θα δημιουργηθεί χώρος, για να ανοίξουν κάποιοι καινούριοι και πιο ωφέλιμοι. Καλό θα ήταν να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεσαι και μετά να συστηθείς εκ νέου. Ο λόγος σου πρέπει να αποκτήσει κύρος. Βρες τον τρόπο!

DON’TS: Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, αν δεν έχεις το μυαλό σου καλά μέσα στο κεφάλι σου!- πότε και πώς θα γίνει αυτό; Στα επαγγελματικά, μπορείς να κλείσεις συμφέρουσες συμφωνίες, αν δε μαλ@κιστείς. Μη μένεις στα λόγια, καθώς κάποτε πρέπει να τα κάνεις και πράξη. Μην χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα. Μη γίνεσαι ανεύθυνος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Καλό είναι να αφήσεις τα πολλά πολλά και να κλειστείς στον εαυτό σου. Αυτό γιατί πρέπει να βρεις τόσο το νόημα που κάπου έχει χαθεί, αλλά και τις ισορροπίες ( που επίσης έχουν χαθεί, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση). Έτσι ίσως μπορέσεις να έρθεις σε ωφέλιμες για σένα συνειδητοποιήσεις. Σε αυτό συμβάλουν και κάποιες αποκαλύψεις που γίνονται.

DON’TS: Θα σε παρακαλέσω να μην πετάς στα σύννεφα, όταν ασχολείσαι με τα οικονομικά σου. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε μην γκρινιάζεις συνεχώς πως δεν νιώθεις οικονομικά ασφαλής. Μη διστάσεις να κάνεις πιο ξεκάθαρες στις προθέσεις σου, καθώς αυτό θα ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με το ποιοι θέλουν και μπορούν να μείνουν δίπλα σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Stream magazin
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Κλάμα 30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο