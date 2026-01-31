DO’S: Ήρθε η ώρα να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα και γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Άρα σταμάτα να έχεις αυταπάτες. Βλάπτουν σοβαρά την υγεία! Πάρε σημαντικές αποφάσεις, αλλιώς πέσε και κοιμήσου! Πάντως ήρθε η ώρα, για να αναλάβεις τις ευθύνες των πράξεων και των επιλογών σου. Νόμιζες ότι θα ξεφεύγεις; Όλα έρχονται με ένα price!

DON’TS: Μην τα ρίχνεις όλα στον αυθορμητισμό σου, γιατί φταις. Απλά τα πράγματα! Μην κρατάς δίπλα σου άτομα που έπρεπε να έχουν φύγει χθες κανονικά. Μην αφήνεις τα οικονομικά χωρίς διαχείριση, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να περιορίσεις το άγχος και τα φίδια που σε ζώνουν. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην έχεις απαιτήσεις που αγγίζουν ταβάνι!