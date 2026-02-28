«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει πολλαπλές επιλογές για την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας για την «κατάληψη» της χώρας.

«Μπορώ να προχωρήσω μακροπρόθεσμα και να καταλάβω ολόκληρη τη χώρα, ή να τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες και να πω στους Ιρανούς: ‘Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια, αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε’ τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας», είπε χαρακτηριστικά σε μια σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

Ο Τραμπ προέβλεψε επίσης ότι θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια» για να ανακάμψει το Ιράν από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ήρθε μετά την παύση των διαπραγματεύσεων με την ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Τα… μπέρδεψε με τις ιρανικές εγκαταστάσεις που χτύπησε πέρυσι

Στην συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και στο ιστορικό δεκαετιών που συνδέει την Τεχεράνη με διάφορες επιθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είχε αρχίσει να ανοικοδομεί ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ χτύπησαν πέρυσι, τις οποίες είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι είχαν… «καταστραφεί»!

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Axios.