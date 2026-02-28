newspaper
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:58

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει πολλαπλές επιλογές για την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας για την «κατάληψη» της χώρας.

«Μπορώ να προχωρήσω μακροπρόθεσμα και να καταλάβω ολόκληρη τη χώρα, ή να τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες και να πω στους Ιρανούς: ‘Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια, αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε’ τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας», είπε χαρακτηριστικά σε μια σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios.

Ο Τραμπ προέβλεψε επίσης ότι θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια» για να ανακάμψει το Ιράν από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ήρθε μετά την παύση των διαπραγματεύσεων με την ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Τα… μπέρδεψε με τις ιρανικές εγκαταστάσεις που χτύπησε πέρυσι

Στην συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν και στο ιστορικό δεκαετιών που συνδέει την Τεχεράνη με διάφορες επιθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είχε αρχίσει να ανοικοδομεί ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ χτύπησαν πέρυσι, τις οποίες είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι είχαν… «καταστραφεί»!

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Axios.

World
Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Βούτσιτς: Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία
Μέση Ανατολή 28.02.26

«Στην ουσία ήθελαν να προκαλέσουν την αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και να αποκτήσει ανεξαρτησία το Κόσοβο», τονίζει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, βρίσκοντας ομοιότητες με αυτόν στο Ιράν

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», λέει ο ΥΠΕΞ Αραγτσί – Η Τεχεράνη επιθυμεί την «αποκλιμάκωση»
Μέση Ανατολή 28.02.26

«Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Σύνταξη
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνος βουλευτής δηλώνει αντίθετος με τον πόλεμο – «Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’»
Μέση Ανατολή 28.02.26

«Το Σύνταγμα απαιτεί ψηφοφορία και ο εκπρόσωπός σας πρέπει να δηλώσει επίσημα ότι αντιτίθεται ή υποστηρίζει αυτό τον πόλεμο», σημειώνει ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, λέγοντας πως θα εργαστεί για να επιβάλει ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
Πόλεμος 28.02.26

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πρόγραμμα Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων για να χτυπήσει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο έγκυρες πηγές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής... πέταξε στα 6,17μ. , πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο στο άλμα επί κοντώ! Ξεπέρασε τους Λαβιλενί και Μπούμπκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

